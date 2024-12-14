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NewJeans大動作切割HYBE！開設新官方IG帳號　隔空開戰「自由」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans自與母公司爆發合約問題後，公司曾溫情喊話請她們回頭，但她們捍衛權利到底，雙方矛盾持續升溫。NewJeans於14日再進一步大動作切割，正式開設新的官方IG帳號「jeanzforfree」，頗有隔空開戰的意味，喊話「釋放NewJeans自由」，5妞透過限時動態跟全球粉絲打招呼「我們好想你們」，預告會更常透過該帳號與Bunnies見面。

▲▼ NewJeans動作切割HYBE。（圖／翻攝自jeanzforfree IG）

▲NewJeans動作切割HYBE。（圖／翻攝自jeanzforfree IG）

NewJeans與公司的矛盾持續升溫，她們14日從零開始，增設新的官方IG帳號，並集體露臉向全球粉絲打招呼，並用雙語英文與韓文喊話「真的是我們」、「It’s us」，許久沒向歌迷親自問候，她們臉上藏不住羞澀到笑容，害羞表示「有點尷尬」，Hanni接著表示「但是我們以後會透過這個帳號更常跟你們見面。」

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▲▼ NewJeans大動作切割HYBE！開設新官方IG帳號　隔空開戰「自由」。（圖／翻攝自jeanzforfree IG）

▲NewJeans開設新官方IG帳號。（圖／翻攝自jeanzforfree IG）

雖然身陷輿論爭議之中，NewJeans暖心叮嚀「大家要記得吃飯」，不忘關心粉絲的近況，5位成員人美心善，還喊話粉絲「我們一起加油」、「真的很想大家」，令歌迷當場哭出來「仙女下凡」、「好感動」、「還記得關心粉絲」。

女團NewJeans捲入其製作人閔熙珍與母公司HYBE的經營風波，她們也於11月底召開記者會宣布解除合約，不過經紀公司ADOR並未退讓，目前雙方動向都備受關注。

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