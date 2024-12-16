小孟老師／12月16日星座運勢　獅子邂逅愛情

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：轉換跑道成功
感情：得到異性歡心
財運：保持財務彈性
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：魔羯
工作：升職加薪率高
感情：愛人更加寵愛
財運：請教理專意見
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：帶領團隊前進
感情：總以微笑待人
財運：加強競爭實力
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
工作：簽署重要合約
感情：變得更加穩定
財運：控制投資情緒
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：射手
工作：減少浪費時間
感情：美好快樂時光
財運：研究大盤指標
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：改善工作條件
感情：彼此相處甚歡
財運：注意投資時機
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【水象星座】
工作：擔任專案人員
感情：享受愛情甜蜜
財運：調整收入支出
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：節省工作時間
感情：避開三角關係
財運：規律實現收益
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：提高工作效能
感情：回憶充滿美好
財運：加強掌握技術
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女
【火象星座】
工作：面臨新的考驗
感情：感情進展穩定
財運：把握瞭解政策
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：成功籌集資金
感情：途中邂逅愛情
財運：發揮創業才能
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：冷靜處理壓力
感情：改變自我造型
財運：善用科技賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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