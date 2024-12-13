邵雨薇現身信義曬街頭美照　下秒舉起雙手「炸出細腰」好身材全現

記者顧齊祐／綜合報導

藝人邵雨薇在電視劇、電影、音樂等領域都有不少代表作，形象清新甜美。平時也會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。近日她就曬出了她現身信義街頭的美照，吸引大批網友關注，並讚嘆「找不到除了漂亮以外更頂的形容詞」。

▲邵雨薇悄悄現身街頭。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



邵雨薇近日在Instagram分享一組她悄悄現身街頭的照片，只見她戴著一頂褐色鴨舌帽，穿上深色的工裝外套，下身搭配高岔牛仔長裙，腳踩黑色皮靴，整體造型非常時尚。她站在街頭與自己的廣告看板合照，並興奮地揮動雙手，表達內心的雀躍之情。她的外套也因揮手動作而被拉起，露出了裡面的白色短版T恤，顯現出她纖細的小蠻腰，展現了她的好身材。

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▲邵雨薇揮動雙手，露出了小蠻腰。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲圍觀，紛紛留言表示「想去打卡了」、「每次經過都會多看幾眼」、「有夠可愛」、「雨薇女神真的好美喔！冬季穿搭也好好看」、「感受到妳的快樂」、「完蛋找不到除了漂亮以外更頂的形容詞」。

▲邵雨薇與自己的廣告看板合照。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）