不只輝人、告五人　台中跨年再揭卡司「驚見金曲樂團」！

記者蔡琛儀／台北報導

2025台中跨年晚會將於12月31日在台中水湳中央公園盛大開唱，今年請到南韓人氣女團MAMAMOO成員輝人、告五人、五堅情、玖壹壹、高爾宣、Ozone、由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」及派偉俊等。

▲血肉果汁機參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

此外還有金曲樂團血肉果汁機、人氣樂團芒果醬、搖滾樂團固定客。來自台中的血肉果汁機成團邁入18年，他們的音樂作品充滿在地本土的味道，並已成為華語樂壇重金屬音樂的指標性，他們對於登上家鄉台中跨年舞台表示，一定會帶來最台中的歌曲，並暗示樂迷們好好聽作品的細節，因為「無論美食或景點，台中的美好我們都寫在歌裡了。」

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▲芒果醬參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

芒果醬回憶成團初期沒有人找跨年演出，就自己辦了一場，感謝這兩年可以到台中跨年，更承諾全力準備內容。他們笑稱歌單「很難選，但你們要的（應該）都在這裡了，希望每一首大家都可以跟著我們一起唱。」他們讚揚台中充滿美食、夜市、好天氣、寬敞、舒服的美好氛圍，並已經訂好隔天要吃的大餐。

固定客首度登上台中跨年，他們形容這是一種「成就解鎖的感覺」，並表示能站上去面對20萬人演出是一種榮耀，一定要帶來最具代表性的歌曲演出讓大家驚艷。他們認為在這麼冷的天看表演就是抗寒的最好方式，並盛讚台中是美食之都，尤其飯類美食更是頂級，因此計劃在演出前的時間聚在一起去吃碗東興市滷肉義。