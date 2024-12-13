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金守美生前日記曝光！患恐慌症「吃不下，睡不著」：每天都像酷刑

記者張筱涵／綜合報導

已故南韓演員金守美生前未公開的內心獨白，近日透過其日記集《我苦求著，關於那些摧毀我的一切》曝光，文中記錄了光鮮外表下隱藏的痛楚、對家人的深情以及對演藝事業的無限熱忱。

▲▼金守美猝逝。（圖／翻攝自SBS）

▲金守美10月25日離世，享壽75歲。（圖／翻攝自SBS）

金守美1983年起所書寫的日記，近日被集結成《我苦求著，關於那些摧毀我的一切》而曝光光鮮外表下隱藏的痛楚、對家人的深情以及對演藝事業的無限熱忱，全都被記錄在其中。遺屬表示，出書是為了讓更多人了解金守美的真實一面，版稅將全數捐贈。

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金守美的日記披露了她在晚年因為食品公司「喇叭花F&B」的內部紛爭而承受的極大壓力。其兒子鄭明浩控告公司成員侵占與詐欺，對方則反控並威脅公開不利消息，結果公司在今年1月罷免鄭明浩並控告金守美母子涉嫌業務侵權。

面對接連而來的壓力，金守美在日記中寫道：「每一天都像酷刑，吃不下飯，也無法入眠，沒有安眠藥根本睡不著。」她透露，公司紛爭讓她處於極度焦慮中，甚至在患有恐慌症期間仍在公司壓力下出演購物節目，這段節目錄製也成為外界開始質疑她健康狀況的導火線。

金守美日記中不斷訴說著自己有多痛苦，「恐慌症讓我喘不過氣，這是我人生中最艱難的時期」、「昨天實在痛苦到極點」、「想起了秀娜姐姐」。女兒也為母親心疼：「媽媽因壓力與恐慌症陷入精神痛苦的狀態，必須尋求安定。即使心情愉快的時候，參加購物節目仍耗費大量精力，而她卻在巨大的壓力下勉強完成，這對她來說是非常困難的。」

作為1971年MBC第3期藝人出道的演員，金守美在超過50年的演藝生涯中，對表演始終充滿熱情。她在日記中寫道「以重新出道的心情全力奔跑，展現真正的實力」、「對演技依然充滿渴望」。

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