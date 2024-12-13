阿Ken朋友視角揭「周杰倫厲害的關鍵」！　釣出本尊：最後才是重點

記者黃皓瑋／綜合報導

「周董」周杰倫的大巨蛋演唱會8日順利落幕，他的好友兼演唱會串場主持人阿Ken（林暐恆），11日發文分享自己眼中周杰倫的「特別之處」，引發大批網友關注，昨（12日）周杰倫本人也轉發貼文，直呼「原來最後才是重點」。

▲阿Ken與周杰倫是好友。（圖／左：翻攝自Instagram／jaychou、右：翻攝自Facebook／阿Ken）

阿Ken分享了周杰倫私下「說做就做」的性格，透露在希臘拍實境節目《周遊記》時，周杰倫突然在車程中詢問響導：「這附近哪裡有在賣吉他嗎？」之後一行人在附近找到1家商店，周杰倫隨即買了把基本款的吉他後，就開始進行創作，並讓旁人用錄下來。阿Ken也透露，之後在拍攝的空閒時間中，周杰倫總是吉他不離手：「這樣有感覺，有感覺囉！⋯⋯這邊要改一下！⋯⋯唉唷，這樣不錯喔～！」

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▲阿Ken擔任周杰倫大巨蛋演唱會串場主持人。（圖／翻攝自Instagram／kenlin125）



阿Ken認為，周杰倫能創作出那麼多經典歌曲，就是因為這種「說做就做」的性格，也鼓勵年輕朋友：「其實大家可以試試，和他一樣，真心認為自己值得，在當下認真的活著，用愛撫慰人心，用熱情和行動力創造出更多的正能量！這樣一來，相信我們都會活得更精彩，有一天也許你會做出像在大巨蛋辦演唱會（或是去主持大巨蛋演唱會）一樣厲害的事呢！」

最後阿Ken也不改幽默性格，為自己打廣告：「周遊記第二季因為有我加入而變得更好看了，大家一定要記得收看喔！就先從有我的集數看起來吧！快點啊！跟你的偶像周杰倫一樣發揮你的行動力吧！」周杰倫昨日轉發阿Ken的貼文，感謝幽默又感性的好友，也不禁笑稱：「你長篇大論的文章，原來最後才是重點。」

▲周杰倫轉發阿Ken貼文。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

