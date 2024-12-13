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許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

記者潘慧中／綜合報導

許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，2021年底無預警宣布結婚以來，雙方仍各自忙碌於演藝事業，鮮少同框放閃。沒想到，她13日凌晨突然上傳一張和老公在外牽手散步的私照，讓粉絲又驚又喜！

▲▼許瑋甯。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

▲邱澤甜蜜牽著許瑋甯。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

照片中，可以看到許瑋甯隨興紮起頭髮，穿著灰色短版上衣和牛仔褲，率性又有型；邱澤則是身穿淺色襯衫搭配咖啡色長褲，十指緊扣住她，夫妻倆轉頭露出半臉，洋溢著幸福氛圍。

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▲邱澤和許瑋甯已經結婚3年多了。（圖／翻攝自Facebook／邱澤、許瑋甯）

事實上，許瑋甯結婚3年以來，肚皮動靜始終是外界的關注焦點，但她10月表示和邱澤都走順其自然的路線，「看老天要不要給，沒有特別安排。」

▲▼許瑋甯和邱澤除了工作，私下鮮少公開放閃。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7、金盞花大影業提供）

有趣的是，邱澤鮮少經營社群網站，大部分是靠許瑋甯PO照，粉絲才能一窺夫妻倆的私下生活。之前出席活動被問到老婆上傳照片前、是否要讓他先看過時，他則笑說：「沒有耶，我也是跟大家一樣同步看到，我覺得滿好的，讓她來跟大家說我還在。」

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