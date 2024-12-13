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賈永婕101董事長上任滿101天！　深夜發聲：官場現形記寫到第3集

記者陳芊秀／綜合報導

台北101董事長賈永婕上任以來爭議不斷，曾遭恐嚇、被指控不當解雇員工，甚至從事公益活動遭質疑另有居心。此外，她還被名嘴周玉蔻隔空諷刺「哭哭遺憾看不到全紅嬋」，面對種種惡評，她始終堅持自己。而12月12日是她上任滿101天的日子，為此發文紀念，並特別Hashtag「101官場現形記現在寫到第3集」。

▲▼賈永婕101董事長當滿101天，深夜舉杯發聲。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

▲賈永婕101董事長當滿101天，深夜舉杯發聲。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

賈永婕寫道：「今天是2024年12月12日，也是我上任第101天（尖叫聲），同事們問我是不是已經來3年了？我說不好意思，才剛滿3個月！」貼文Hashtag「過動兒董事長」、「無時無刻的行銷活動」、「歸剛欸」、「101官場現形記現在寫到第3集」等字句，圈內友人李明川驚呼「竟然已經3個月了！」她回覆「歲月如梭」。

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▲▼賈永婕101董事長當滿101天，深夜舉杯發聲。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

▲▼賈永婕101董事長當滿101天，深夜舉杯發聲。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

▲賈永婕表示上任101董事長已經滿3個月，自稱「過動兒董事長」。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

網友留言「101曝光度3個月大於3年」、「過動兒董事長，用行動證明一切，超讚」、「恭喜滿3快樂！走過必留下痕跡」、「妳是最棒的！」、「先行者必定是辛苦的！加油～～默默的支持你」。還有人注意到賈永婕的穿搭「睡衣也太可愛了吧」、「左看右看都找不到缺點耶！美呆的101賈董」。

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