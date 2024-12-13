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少女時代俞利隔空挺彈劾示威！　讚上街頭粉絲「帥氣又漂亮」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日無預警頒布戒嚴令，時隔約6小時後解除引起不滿，大批民眾走上街頭抗議，值得一提的是，這次許多年輕人高舉著偶像的應援手燈，來表達自己的心聲。少女時代成員俞利近日在與粉絲交流的社群平台上，就提到了拿著少女時代應援棒到現場的粉絲，隔空為粉絲加油打氣，此舉也被視為是支持彈劾尹錫悅。

▲俞利為參加集會的粉絲打氣。（圖／翻攝自俞利Instagram）

▲俞利為參加集會的粉絲打氣。（圖／翻攝自俞利Instagram）

俞利近日在粉絲溝通平台上，向參加集會的粉絲們送上溫暖慰問，吸引了許多關注。她於12日留言寫道：「天氣很冷，大家還好嗎？應援棒（少女時代粉絲名）真的非常漂亮又帥氣。記得注意保暖，多穿點衣服，別感冒了。我也每天都在聽〈再次重逢的世界〉。」

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俞利特別提到少女時代的出道曲〈再次重逢的世界〉，是因為這首歌近日在集會現場播放。〈再次重逢的世界〉的歌詞如「愛著你這份感覺不變／這是徘徊的終點／在這世界中重複的悲傷，現在說再見吧」，描繪了少女們克服不安、挑戰未知世界的模樣，也因應近日韓國總統尹錫悅於12月3日宣布緊急戒嚴後引發的集會，成為代表性的歌曲。

▲俞利為參加集會的粉絲打氣。（圖／翻攝自俞利Instagram）

▲俞利透露有聽到集會現場播放少時的歌。（圖／翻攝自俞利Instagram）

根據南韓最多用戶的音樂串流平台Melon數據顯示，自12月3日起的7天內，〈再次重逢的世界〉的聽眾數量相比前一週增加了23%。由於正值聖誕節前夕，許多聖誕歌曲大行其道，但在2007年就發行的〈再次重逢的世界〉卻意外逆襲，實屬罕見。

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尹錫悅, 俞利, 少女時代

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