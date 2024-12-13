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范文芳「合體李銘順」閃瞎媒體！　來台拍戲影帝老公甘心當奶爸

記者蕭采薇／台北報導

影集《不如海邊吹吹風》由金鐘導演何潤東執導，集結包括陳柏霖、郭雪芙等卡司，新加坡影后范文芳更是睽違近10年來台拍戲，在影集中飾演關鍵角色經紀人Lily。她透露老公李銘順非常鼓勵她參演，特別的是在視訊訪問中，李銘順也順道入鏡一起和台灣媒體招呼，讓人感受他們夫妻倆滿滿的愛。

▲《不如海邊吹吹風》范文芳在劇中為旗下藝人陳柏霖的事務費心費力。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》范文芳（左）參演何潤東執導作品，看見對方與以往不同的一面。（圖／大川大立提供）

范文芳詮釋大牌經紀人對藝人情感的投入與掙扎，為該劇增添深度與感染力。她接受台灣媒體越洋線上聯訪，暢談對角色的深入體會、拍攝趣事，以及與導演何潤東及其他演員合作的點滴，她也期待這部影集能讓觀眾感到療癒的力量，談到放鬆秘訣，她笑回：「對我來說實在是太容易了，我只要看到老公和兒子，就會非常即刻的放鬆！」

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對於此次參演《不如海邊吹吹風》，范文芳說最過癮是可以「回到台灣拍戲」，她還很開心能飾演一位大牌經紀人，並且再次和何潤東合作，被問是否有動起當經紀人的念頭，她感嘆：「我覺得當經紀人太難了，要操很多心，還要幫藝人安排事業、照顧私生活，更重要是能八面玲瓏，我覺得太難、太可怕了！」

▲《不如海邊吹吹風》范文芳在劇中為旗下藝人陳柏霖的事務費心費力。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》范文芳在劇中為旗下藝人陳柏霖的事務費心費力。（圖／大川大立提供）

范文芳拍攝《不如海邊吹吹風》期間每天都要與兒子視訊，就算凌晨一兩點收工，早上還是準時六點半起床和準備上學的兒子視訊，她這次為在拍攝期間能隨時與兒子互動，還在家中買了監視器可以看到對方並且對話，「我兒子會報備今天學校發生什麼事，甚至會自動做功課，真的很讓我放心。」

范文芳也說這次長時間離家拍戲，也是想看自己能否離開孩子這麼久，她笑言：「測試結果還不錯，能和一群很棒的演員合作，時間很快就過去，主要是兒子漸漸長大了，很乖！」李銘順留在新加坡帶小孩，她坦言孩子當然還是很想媽媽，事後跟她說：「我想妳去3-5天就夠了！」她坦言來台拍戲約兩週，突然間有很多Me Time，「可把之前想要看的劇一口氣追完，之前朋友推薦我看《繁花》，我就抽空看完了。」

▲《不如海邊吹吹風》范文芳在劇中為旗下藝人陳柏霖的事務費心費力。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》范文芳表示自己和劇中角色一樣充滿樂觀的正能量。（圖／大川大立提供）

未來會有機會跟老公李銘順一起在台灣合作拍戲？范文芳提到：「目前還是有點難，因為家裡有小孩，必須有一個人在家照顧小孩，可能等孩子長大可以獨立生活後，才有這種可能性，可能就有這個可行性，到時若有讓我們兩個感動的劇本，就可能決定再一次合作。」

范文芳過去曾和何潤東共演，如今何潤東已是金獎導演，她笑言觀察到對方可愛又成熟的特質：「他是一個對創作非常有熱情的人，拍攝中總是精益求精，即使台詞或情節不夠完美，也會馬上調整，不斷追求最好。」

▲李銘順、范文芳。（圖／翻攝自Instagram／aiainbaby）

▲李銘順、范文芳結婚多年仍然像在熱戀期。（圖／翻攝自Instagram／aiainbaby）

她也提到，何潤東的敬業精神與幽默性格為現場帶來了無限的正能量，這樣的創作氛圍令她倍感欣喜，談到與26年前拍攝合作的改變，范文芳說：「他的樣子都沒有改變，外表跟以前一模一樣，只是當年他還是年輕演員，如今變成導演，對戲劇和說故事的方法有更多想法。」

▲李銘順、范文芳。（圖／翻攝自Instagram／aiainbaby）

▲李銘順、范文芳兩人協調，一人在台拍戲，另一人就在新加坡照顧孩子。（圖／翻攝自Instagram／aiainbaby）

談到與陳柏霖的對手戲，范文芳直言雖然拍攝時間不長，但對他的印象非常深刻：「柏霖是一位非常用心的演員，即使在鏡頭不對著他時，他仍會盡力演出對手戲，這種專注力讓人感動。」尤其幾場情感深刻的對手戲，讓她感受到柏霖對角色的理解與努力。《不如海邊吹吹風》已於在中華電信MOD、Hami Video上架，並在MOD以及AXN播出。

 

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范文芳, 李銘順, 不如海邊吹吹風

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