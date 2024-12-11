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阿湯哥被爆「百萬信託基金」給了18歲愛女！　前妻發文怒駁斥

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）於2012年結束6年婚姻，兩人育有一女舒莉（Suri Cruise）。近日有外媒報導指出，今年年滿18歲的舒莉已經得到了父親設立的信託基金，對此，凱蒂荷姆斯相當氣憤地公開發文反駁消息，直呼「別編故事」。

▲湯姆克魯斯傳出立了信託基金給女兒舒莉。（圖／路透）

▲湯姆克魯斯傳出立了信託基金給女兒舒莉。（圖／路透）

根據外媒報導，有消息指出舒莉因父親湯姆克魯斯設立的信託基金已成為百萬富翁。對此，荷姆斯在Instagram上分享了該報導的截圖，並標註「完全是假的」，批評媒體「不用再編故事了」，然而，澄清貼文卻引發部分網友的不滿，有粉絲留言指出很多人經濟困難，她卻還抱怨，甚至酸「希望這些麻煩是我的」。面對指責，凱蒂回應「我不反對，但我不希望我的孩子成為目標，這很危險。」展現了她對女兒的保護之心。

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▲凱蒂反駁報導內容。（圖／翻攝自Katie Holmes Instagram）

▲凱蒂反駁報導內容。（圖／翻攝自Katie Holmes Instagram）

凱蒂荷姆斯先前接受雜誌專訪時坦言，女兒幼年時的高曝光度影響了她的教育方式，她表示「因為我女兒年幼時非常受關注，我真的很想保護她。」先前也罕見地談到女兒即將迎接大學生活的心情，她說：「我為我的女兒感到驕傲，當然會想念她，但更多的是期待與高興。」還曾被拍到陪著女兒走進大學校舍。

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湯姆克魯斯, 凱蒂荷姆斯, 舒莉

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