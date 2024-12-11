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郭書瑤「素顏搭地鐵」畫面全被拍　飛加拿大遊學：簡單快樂的生活

記者顧齊祐／綜合報導

女星郭書瑤經常透過社群媒體與粉絲分享她的生活點滴，近日她去到加拿大體驗遊學生活，並在Instagram上曬出自己遊學日常的影片，立刻吸引了大批網友的關注和留言。

▲郭書瑤近日前往加拿大體驗遊學生活。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤近日前往加拿大體驗遊學生活。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

郭書瑤在Instagram上發布一部影片並寫道「早睡早起，每天40分鐘的上學旅程，來自世界各地的同學，美麗、奇妙、驚人的老師Olive，我簡單而快樂的學生生活」。貼文透露了她對於這段新生活的滿滿熱情和期待。

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▲郭書瑤認真參與課堂學習。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤認真參與課堂學習。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

影片中，郭書瑤頂著素顏搭乘地鐵前往學校，並認真參與課堂學習。她還特意帶了自己親手包的水餃與同學分享，顯示出她與同學們的融洽相處。課後，她漫步在加拿大的街道上，欣賞當地的蒸氣鐘和異國風景，整個人顯得相當興奮與滿足。

▲郭書瑤漫步在加拿大的街道上，欣賞當地的蒸氣鐘和異國風景。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤漫步在加拿大的街道上，欣賞當地的蒸氣鐘和異國風景。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

郭書瑤在加拿大的遊學生活曝光後，吸引了大批網友的關注和留言支持。網友們紛紛在她的貼文下留言稱讚「你好棒！努力學習的你超棒！」、「書瑤看妳開心快樂很棒喔」、「裡面你身材最好」、「好厲害～～瑤瑤女神，已畢業了」。

▲郭書瑤與同學們相處十分融洽。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤與同學們相處十分融洽。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

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