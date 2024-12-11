快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都好幸福

記者張筱涵／綜合報導

韓國喜劇人金俊浩曾有過一段婚姻，於2018年協議離婚後，曾擔任《我家的熊孩子》班底，不過他在2022年正式宣布和同為喜劇人的金知敏穩定交往，並於近日求婚成功，兩人將在明年步入禮堂。

▲金俊浩求婚金知敏成功。（圖／翻攝自Instagram／jiminlop）



據韓媒《News1》報導，金俊浩在《我家的熊孩子》中向金知敏浪漫求婚，並獲得女方同意。兩人已約定結婚，計劃於明年舉行婚禮，該求婚片段將於本月內播出，備受觀眾期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金俊浩與金知敏於2022年4月公開認愛，過去多次在《熊孩子》以及《脫鞋恢單4MEN》、《你花我的錢：負擔旅行》等綜藝節目中展現甜蜜互動，公開表達對彼此的愛意。

金知敏更在12月2日在Instagram感性發文：「我每天都是發自內心地感到幸福，也收到了好多好多禮物，再次體會到了，原來每天可以過得這麼幸福啊。」

金俊浩自1996年以SBS第5期公募搞笑藝人身份出道，曾是KBS代表性喜劇節目《搞笑演唱會》的初期成員，被後輩們尊稱為「喜劇界之父」。金知敏則於2006年出道，憑藉出眾外貌與才華被譽為喜劇界的女神，曾以《不便的真相》《乞丐的品格》等單元成為人氣焦點。