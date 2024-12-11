陳文茜肺腺癌復發「我不會哭」！　2天前認再裝人工血管

記者王靖淳／綜合報導

66歲資深媒體人陳文茜5年前被診斷出肺腺癌，去年敗血症病發，後來病況穩定，平時會在社群記錄生活的她，最近突然發文坦言肺腺癌復發，並於9日證實再裝上人工血管，今（11）日也再度寫下抗病心聲，「我不必也不會哭泣。」

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜以冬日的溫柔祝福作為文章開頭，形容自己將心輕輕呵住，並坦言「人生也不一定，什麼事非得挺住，如果挺不住，也沒關係。」展現她在面對生命起伏的從容態度，同時也強調，自己是為了觀眾的愛與節目共同的使命而活，這份情感與責任成為她堅持的動力來源，「我只為你們的愛、我們共同的使命而活。」

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▲陳文茜發文寫下抗病心聲。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜將自己形容成一艘在湖水中划行的船，槳劃過湖面，波紋由小圈漸漸擴散，正如她和觀眾每週共同傳遞的節目使命。她感謝節目一路走來的粉絲，同時也強調自己是永不放棄的船，展現對節目的堅守與承諾。 最後，陳文茜以「我的感恩是熟悉的，我不必也不會哭泣」作結，向觀眾傳遞無盡的信任與感謝。