記者張筱涵／綜合報導

南韓MBC氣象主播吳瑤安娜（오요안나）早於9月就已經離世，得年28歲。消息直到近日才被曝光，引發觀眾與網友們的無限追思。

▲吳瑤安娜9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）



據韓媒《Newsen》報導，吳瑤安娜於今年9月去世，得年28歲，MBC方證實：「吳瑤安娜的確已經去世。」

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吳瑤安娜生前透過個人社交帳號，頻繁分享她對氣象主播工作的熱愛，以及生活中的跑步等運動日常，深受粉絲喜愛。她的最後一則貼文於9月12日發布，是一張日常照片，成為粉絲懷念她的最後紀錄。

去世前，吳瑤安娜還曾公開一份診斷書，提到自己因摔倒導致「牙齒破損」及「面部多處骨折」，她在貼文中解釋當周無法參與《930天氣預報》的原因，並對代為播報的同期同事表達了感謝。然而，具體死因與去世時間至今尚未公開。

吳瑤安娜出生於1996年，曾參加過JYP娛樂的偶像練習生選拔，並獲得 Hermoso Beauty獎，後續轉換跑道擔任MBC氣象主播獲得眾多觀眾的支持與喜愛。她不僅負責天氣預報，還於2022年11月出演tvN熱門綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，引發熱烈反響。