ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓28歲吳瑤安娜被證實「3個月前已離世」　生前曾碎牙＋面部骨折

記者張筱涵／綜合報導

南韓MBC氣象主播吳瑤安娜（오요안나）早於9月就已經離世，得年28歲。消息直到近日才被曝光，引發觀眾與網友們的無限追思。

▲▼吳瑤安娜。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

▲吳瑤安娜9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

據韓媒《Newsen》報導，吳瑤安娜於今年9月去世，得年28歲，MBC方證實：「吳瑤安娜的確已經去世。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳瑤安娜生前透過個人社交帳號，頻繁分享她對氣象主播工作的熱愛，以及生活中的跑步等運動日常，深受粉絲喜愛。她的最後一則貼文於9月12日發布，是一張日常照片，成為粉絲懷念她的最後紀錄。

去世前，吳瑤安娜還曾公開一份診斷書，提到自己因摔倒導致「牙齒破損」及「面部多處骨折」，她在貼文中解釋當周無法參與《930天氣預報》的原因，並對代為播報的同期同事表達了感謝。然而，具體死因與去世時間至今尚未公開。

吳瑤安娜出生於1996年，曾參加過JYP娛樂的偶像練習生選拔，並獲得 Hermoso Beauty獎，後續轉換跑道擔任MBC氣象主播獲得眾多觀眾的支持與喜愛。她不僅負責天氣預報，還於2022年11月出演tvN熱門綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，引發熱烈反響。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

推薦閱讀

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳瑤安娜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都好幸福
  2. 陳芳語「胸前只用兩塊布遮」！一轉身…半邊跑出來了 超兇畫面全被拍
  3. 串流收視週榜／台粉淚看中山美穗《情書》！陸劇《九重紫》被封最強黑馬
  4. 金凱瑞笑談復出：我買太多要賺錢！　同框基努李維
  5. 閻奕格站上香港迪士尼開唱！　變身公主超浪漫...男友也在場　
  6. 吉高由里子爆分手千萬帥男！　演員友爆料：男生控制慾太強
  7. 星宇飛機餐「蘆枸雲滋道」有聲音！許茹芸笑哭 被釣出回應16字超幽默
  8. 亞洲第一人！五月天砸2.5億前進澳洲體育場「泰勒絲、Coldplay也唱過」
  9. 瓊瑤背後最重要的兩個女人！　媳婦何琇瓊、秘書淑玲道別畫面曝光
  10. 《全明星2》路跑女神脫了！酒店解放三角泳褲 比基尼被拍半邊外露

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366