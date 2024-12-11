八點檔男神親曝讀政大EMBA原因　「畢業典禮爆哭」眼睛腫得像核桃

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情精彩不斷，近日陳冠霖在劇中和黃少祺、江宏恩時隔28年終於相認，鬼王霍正奇被江宏恩綁架差點墜崖，讓三兄弟有機會把當年真相說開，江宏恩爆哭為當年踢陳冠霖墜崖一事下跪道歉，陳冠霖飆淚喊黃少祺一聲「大哥」，惹得觀眾們一同在電視機前落淚。

▲陳冠霖在《願望》終於跟兄弟相認。（圖／三立提供）

廖苡喬先前被老公陳冠霖催眠失憶，而這次是真的相認，老公深情告白卻換來她的狠心拒絕直呼「不想再愛」，兩人在雨中大哭吵架，也讓網友表示陳冠霖與廖苡喬是最無緣份的夫妻，相隔28年再度重逢卻產生疙瘩，讓觀眾們都看的心癢癢。

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▲陳冠霖在《願望》終於跟兄弟相認。（圖／三立提供）

陳冠霖近期在三立台劇臉書和廖苡喬兩人夫妻合體直播，他在直播中和大家分享自己花了一段時間讀政大創業主管理精修班EMBA終於畢業，之前同時當演員每天拍戲又要兼顧學業，可說是忙得不可開交，現在終於可以切換成演員身分了。

之所以選擇讀EMBA，陳冠霖認為演戲之外人生還有很多事情可以去做，喜歡把這些事情當作星星去蒐集，坦言「自己不喜歡在太舒適的環境生活，喜歡去挑戰」好奇新事物的他也說不斷地切換身分比較開心，之後再看看自己變身成什麼角色。

▲陳冠霖在《願望》終於跟兄弟相認。（圖／三立提供）

而這次他在劇中飾演楚翔的爸爸，觀眾也表示兩人的父子戲都很有感情，坦言還會想再接演類似角色，因為他現實生活中就是一位爸爸，廖苡喬則開玩笑說「那叫阿公可以嗎？」陳冠霖也說自己都50幾歲了，被叫阿公很正常。而這次陳冠霖在劇中飾演的進輝有很大的突破，有網友問到最想挑戰劇中哪個角色，陳冠霖豪不猶豫選擇鬼王「因為霍正奇是我的偶像，從小看他的戲，想像他一樣帥氣」。

▲陳冠霖在《願望》終於跟兄弟相認。（圖／三立提供）

被問到拍攝情緒戲時要如何醞釀，陳冠霖說自己是超級感性的人，稍微觸動到自己的心，情緒馬上就來了，像之前EMBA剛畢業，典禮上需要站起來謝謝老師，感性的他馬上爆哭，哭到眼睛腫得像核桃，甚至現在想起還是充滿感動，就連國小畢業典禮時都哭到暈倒，承認自己是個超級容易被觸動情緒的人，所以通常在看劇本時，他會先看對方的台詞，再去做情緒上的取捨。

▲陳冠霖在《願望》終於跟兄弟相認。（圖／三立提供）

劇中妻子過世的橋段，陳冠霖也說自己真的是掏心掏肺地哭，直呼「哭到無法自我，沒辦法用所謂的技巧」當時拍攝連續哭了一整天，收工回家正準備開車，卻發現自己看不到路，因為眼睛已經都哭腫，只好把車停回公司在棚內睡覺，隔天早上六點出外景又繼續哭。

▲陳冠霖在《願望》終於跟兄弟相認。（圖／三立提供）

陳冠霖認為最高境界的哭，就是演戲時只需要演40分，加上配樂和劇情堆疊，演員本身不哭，觀眾卻哭出來，這才是最厲害的，他也坦言自己有時在醞釀情緒時，會想起自己過世的父親，想像握著一雙厚重的手，感受當時的感覺，就可以馬上進入狀態，而劇中陳冠霖各種情緒戲哭紅了雙眼，也讓觀眾心疼表示「哭得比真的還真，實在太有感染力」。