大方！泰勒絲「時代巡演」分紅64億　司機、木工都有份

▲泰勒絲的The Eras Tour巡迴演唱會收入超可觀。圖為溫哥華最終場。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）歷經2年，最終在加拿大溫哥華落幕，完成橫跨5大洲，21個國家，共149場演出，票房總收入超過20億美元（約新台幣649億元），也創下史上最高票房巡迴演唱會紀錄。而泰勒絲為了感謝員工也不手軟，發出1.97億美元（約新台幣64億）的分紅，連司機、木工都有份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲分紅不手軟。

據BusinessFocus報導，先前有報導指出，去年8月，泰勒絲完成北美第1輪巡演時，已經給員工分紅超過5500萬美元（約新台幣17億），其中包括50名卡車司機，每人領10萬美元（約新台幣324萬元），感謝他們的付出。

據了解，這2年下來，泰勒絲的總分紅達發出1.97億美元（約新台幣64億），其中包括舞者、物理治療師、髮型、化妝師、音響和燈光技術人員、木匠、製作人員、卡車司機等參加巡演的相關工作人員。

據官方統計數據，泰勒絲巡迴演唱會一共吸引超過1000萬名歌迷參加，光是英國溫布萊球場的8場演唱會，就賣超過75萬張票。若以每張平均204美元（約新台幣6629元）來算，演唱會票房總收入超過20億美元（約新台幣649億元），是英國樂隊Coldplay的近2倍，也創下了收入最高的巡迴演唱會紀錄。

據The Economic Times報導，除了驚人的門票銷售金額，泰勒絲的演唱會電影在全球票房也近2.6億美元（約新台幣84億元）。報導指出，泰勒絲在溫哥華的最後一場演出，也向歌迷表達感謝，強調巡演的持續影響力，在於粉絲建立的連結。

▲歌迷自拍。

延伸閱讀

▸ 建案工地發生命案「全棟變凶宅」？ 江柏樂：誰搬進去就倒楣…

▸ 小孩嘴裡「拉出一條腿」！媽秒尖叫：有倒刺 全場超想吐

▸ 原始連結