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Sandy產後3月「真實體態不藏了」！解放細肩帶穿超貼：還沒恢復但喜歡

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她上傳了產後3個月的真實體態，「還沒完全恢復，但還是蠻喜歡的。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy產後剛過3個月。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

從Instagram限時動態中，可以看到Sandy放下一頭及胸長捲髮，對著鏡子自拍。她單穿咖啡色細肩帶背心，相當映襯白皙肌膚之外，也完全露出了真實的手臂線條。

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▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy坦言還沒恢復至產前的體態。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy下半身則搭配豹紋直筒裙和靴子，貼身剪裁包覆出腰身和臀部以下的曲線。她10日坦言雖然尚未恢復至產前的體態，但蠻喜歡現在的狀態，「It's okay! Girl,it's okay!」

▲Sandy日前產後1個月就上工。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

事實上，產後1個月就復出主持金鐘獎的Sandy日前坦言，雖然壓力的確存在，但她有想做的事，想在事業上嘗試不同的可能性，同時鼓勵其他女性欣賞、接受自己因生小孩而變化的身體，不應受到世俗審美觀的限制。

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