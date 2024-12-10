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舒華素顏上鏡累到斷電　敖犬犯大忌遭張艾嘉逐出廚房

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》早餐約會歡送舒華，不捨心情全寫在臉上。未公開嘉賓敖犬驚喜登場，接手王大陸工作，竟比王大陸更失控！

▲舒華(左)只待一天就離開，大夥不捨。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華(左)只待一天就離開，大夥不捨。（圖／泰坦星娛樂）

為歡送實習生舒華，《艾嘉食堂》相約吃早餐。一早起床的舒華大方素顏入鏡，公開女神顏值實力；她自曝自己昨天在食堂工作到最後，累到腦袋一片空白，回到宿舍直接斷電昏睡，完全不知道是誰幫忙關了燈，早上起床才發現自己整個橫躺在床上，回想起來「是很充實的一天」；儘管如此，她為了給四位食堂前輩留下小禮物，犧牲休息時間，用心的在專輯CD上留下各別的留言和簽名，展現身為世界級女團一員無比堅強的精神力量。

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▲舒華(左)只待一天就離開，大夥不捨。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華即將離開，跟大家自拍留念。（圖／泰坦星娛樂）

《艾嘉食堂》第一天上班路上就許下的早餐之約，沒想到因為忙碌的餐廳工作，直到九天後才實現；精心打扮、穿著毛料小背心的舒華則成為眾人目光焦點，楊祐寧說自己原本打算穿上帥氣的襯衫，但還沒走出房門就因為太熱，趕緊換成T-Shirt，而穿著細肩帶背心的張艾嘉則開玩笑說：「我已經越穿越少，就快要不穿了！」

▲舒華(左)只待一天就離開，大夥不捨。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華素顏也沒在怕。（圖／泰坦星娛樂）

難得全員外出用餐的成員們，在等餐的時候完全職業病大發作，討論起鍋子的大小、冰箱的數量、飲料的定價等等，讓一旁的舒華看傻眼。而因為舒華的韓文小教室，得知「王大陸」韓文讀法神似「王鐵路」的成員們，為了紀念即將提早離開的王大陸，決定將菜單改成一系列「鐵路」相關命名，王大陸專門負責的冬瓜愛玉，柯佳嬿則提議改為「愛玉洗鐵路」，聽起來就像是日文的「我愛你」，笑翻眾人。

依依不捨地送走舒華之後，成員們想到王大陸也即將離開，踏著沈重的步伐前往食堂，但卻迎來了壓軸登場的神秘實習生「敖犬」，原來《艾嘉食堂》LOGO上的張艾嘉頭像，是出自敖犬的設計，讓眾人紛紛驚呼，王大陸則感性的說「原來你一直都在！」

而個性超外向大方的敖犬在廚房裡一直想跟初見面的成員們聊天，尤其對於主廚張艾嘉的崇拜之意更溢於言表，結果被想專注工作的張艾嘉趕出廚房，殊不知在外場的敖犬轉為跟熟客聊天聊到忘我地坐下，接著又好奇地跟客人分食艾嘉涼麵，直接犯了餐飲業大忌，讓張艾嘉氣到要王大陸去脫下敖犬身上的圍裙，最後兩個營業日的《艾嘉食堂》，在大寫E人的壓軸實習生敖犬登場之後會如何轉變？敖犬能順利接下王大陸離開之後的外場工作嗎？《艾嘉食堂》第十集12/14本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿

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