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柔柔嫁余祥銓1年「被抱怨像李亞萍」　私下真實互動曝光

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月和藝人余祥銓結婚，同年11月生下女兒「小元寶」，最近她上節目分享新婚1年的生活，除了坦言因為愛唸的個性被余祥銓抱怨像婆婆之外，同時也大方透露，私下與李亞萍的真實互動。

▲▼柔柔。 （圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲余祥銓抱怨老婆柔柔像李亞萍。 （圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

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柔柔透露，她與余祥銓的相處方式屬於「相愛相殺」型，雖然常常互相吐槽對方，但卻在這種幽默的互動中維持著穩定的感情。她笑稱兩人都不會稱讚彼此，但還是能好好地這樣一路走下去。至於家事分配，柔柔坦言兩人都沒什麼做家事，所以房間常亂成一團，尤其當婆婆李亞萍來家裡時，她總是用「快速收拾法」應急。她舉例說，衣服亂丟在客廳時，聽到婆婆的腳步聲，她就會趕緊把衣服搬到沙發上再用棉被蓋住，讓婆婆稱讚她：「柔柔好棒，真會整理家裡。」

▲▼柔柔。 （圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲柔柔坦言很愛唸余祥銓。 （圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

柔柔也提到，余祥銓在家務方面比她還要懶，不只常常把襪子隨意丟在沙發底下，就連回家脫下的衣服也直接扔地上，讓她不得不幫忙收拾並清洗。不過，柔柔對此並不埋怨，反而以幽默語氣形容老公：「他很少拖地、洗衣服，就負責賺錢養家啦！」她表示，雖然老公不會交家用給她，但會主動支付家中的各種花費和採購。因此，她認為彼此對金錢的分配很有共識。

▲▼余祥銓和柔柔結婚一年。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲余祥銓和柔柔結婚一年。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

談到夫妻間的趣事，柔柔透露余祥銓常嫌她愛碎碎唸，尤其某次對方在開車時，當旁邊有車突然衝出來，她潛意識地責備老公開太快，結果卻被抱怨「幹嘛不開窗戶罵那個人」。為此，柔柔笑言，余祥銓曾對她說，找對象不會找像李亞萍一樣愛唸的人，但最後卻還是覺得她的個性及愛唸的習慣最像的媽媽。

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余祥銓, 柔柔, 李亞萍, 結婚

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