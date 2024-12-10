阿諾逛中山辣曬螞蟻腰！　「0偽裝解放中空」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星阿諾平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（10）日她就在IG秀出一系列自己到台北中山逛街的擺拍照，零偽裝大方露出性感螞蟻腰，貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友按讚之外，不少人更紛紛留言驚呼：「變瘦了！」

▲阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

照片中，阿諾身穿亮眼的黃色高領短版上衣，上衣貼身的剪裁設計，完美襯托她纖細的身材線條，大方露出小蠻腰，充滿自信與魅力。她下身搭配一條灰色牛仔褲，手上還拿著一個同樣以亮黃色為主色的水桶包，與上衣相互呼應。阿諾綁著雙麻花辮，造型充滿少女感，她對鏡頭擺出俏皮的姿勢及表情，流露出輕鬆又隨性的氣質。

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▲▼阿諾分享逛街擺拍照。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

阿諾在文中透露，自己因逛街過頭竟逛到腳抽筋，回到家後只能癱在沙發上無法動彈，還幽默地強調：「是真的抽筋，不是形容！」她還提到，逛街時在路邊看到玫瑰花攤位，平時對花沒特別興趣的她，這次卻心血來潮，第一次為自己買了一朵花。貼文及照片曝光後，吸引網友紛紛留言，「好美」、「妳有變瘦了」、「有減肥嗎，還是我的錯覺，怎麼突然變瘦了？」