ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿諾逛中山辣曬螞蟻腰！　「0偽裝解放中空」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星阿諾平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（10）日她就在IG秀出一系列自己到台北中山逛街的擺拍照，零偽裝大方露出性感螞蟻腰，貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友按讚之外，不少人更紛紛留言驚呼：「變瘦了！」

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

照片中，阿諾身穿亮眼的黃色高領短版上衣，上衣貼身的剪裁設計，完美襯托她纖細的身材線條，大方露出小蠻腰，充滿自信與魅力。她下身搭配一條灰色牛仔褲，手上還拿著一個同樣以亮黃色為主色的水桶包，與上衣相互呼應。阿諾綁著雙麻花辮，造型充滿少女感，她對鏡頭擺出俏皮的姿勢及表情，流露出輕鬆又隨性的氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼阿諾分享逛街擺拍照。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

阿諾在文中透露，自己因逛街過頭竟逛到腳抽筋，回到家後只能癱在沙發上無法動彈，還幽默地強調：「是真的抽筋，不是形容！」她還提到，逛街時在路邊看到玫瑰花攤位，平時對花沒特別興趣的她，這次卻心血來潮，第一次為自己買了一朵花。貼文及照片曝光後，吸引網友紛紛留言，「好美」、「妳有變瘦了」、「有減肥嗎，還是我的錯覺，怎麼突然變瘦了？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光

貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光

台女星帶3歲兒「搭高鐵自由座」求讓位！被冷回1句話：說實話有氣到

台女星帶3歲兒「搭高鐵自由座」求讓位！被冷回1句話：說實話有氣到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿諾

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小龍女小映駁雙隊長不合！　「跟李多慧很好」私下互動全說了
  2. 隋棠看「高鐵潑水事件」認：不覺得媽媽有錯　曝兒被強迫拍照過程
  3. 《海王傳奇》超羞搶先體驗！「靠手速交女友」　 陽光／性感雙女角福利圖公開
  4. 愛奇藝尖叫之夜獎項公開！　林依晨奪「亞太年度優秀演員」吐心聲
  5. 阿諾逛中山辣曬螞蟻腰！　「0偽裝解放中空」全被拍
  6. KIMIKO遭受死亡恐嚇二度發聲！「證物細節外流」警方致電道歉
  7. 隋棠拍完戲滿臉血返家「兒女一看轉身進房間」　結尾藏溫暖洋蔥！
  8. 健志愛妻Mia「孕後期感冒狂咳」！　不敢吃藥求解PO文
  9. Darren演唱會模仿康康「本人認證」！　他曝和周杰倫外婆私下對話
  10. 佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366