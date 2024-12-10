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輕忽感冒1舉動「被要求緊急住院」！柏妍樺錯愕：以為自己身體很好

感冒竟變肺炎1／柏妍樺拍戲不舒服…劇組發現急送醫　肺炎住院治療

▲柏妍樺日前因肺炎住院，感謝醫護人員的照顧。（圖／翻攝柏妍樺IG／星發現娛樂／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

主演《阿榮與阿玉》的新生代演員柏妍樺，最近忙著往返台北、嘉義趕拍中，正值換季之時，柏妍樺日前得了小感冒，輕忽僅吃成藥，沒去看醫生，沒想到小病變大病，拍戲中突然很不舒服，劇組立即注意到，緊急帶她去醫院就診，一做檢查發現是肺炎，隨即被要求住院治療觀察。

貼心的劇組以柏妍樺健康優先，把她戲份延後拍，讓她好好休息。身為新人的柏妍樺還是很緊張，怕耽誤大家拍攝，極力向製作人表示：「我很擔心進度會延宕很多，我可以邊吃抗生素邊繼續拍沒關係。」但製作公司堅持要她放下心，先把病養好再繼續回去拍戲。

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感冒竟變肺炎1／柏妍樺拍戲不舒服…劇組發現急送醫　肺炎住院治療

▲柏妍樺在《阿榮與阿玉》中飾演百歲家神。（圖／華視、東森超視提供）

她住進嘉義長庚醫院治療，醫生說因為她年輕，吃抗生素就能好起來了，在醫護照料下，三天康復出院。個性活潑開朗的柏妍樺表示：「住院期間遇到很多認出我的醫護人員，在病床上辦了一場小型的簽名見面會，讓原本鬱悶的住院變得很有趣。醫護人員還有特別印一小疊我的照片請我簽名，居然有這麼多人認得我，我以前都無法想像，好奇妙。」

柏妍樺說：「很感謝長庚的所有醫護人員的悉心照料！住院後才發現身體健康真的好重要，光是手上插著點滴，生活上各種小事就有諸多不方便，很難想像其他更嚴重的病患的處境跟艱難。」

她人生上一次住院是三歲得腸胃炎，從小到大以為自己身體很好，拚命在接工作，使勁賺錢，沒想到有一天也會把自己累垮。「當我的身體跟心靈被迫停下來的時候，才驚覺自己對自己的自我要求太過嚴苛，一直不停地想往前衝，很害怕一天沒有進步就會被淹沒、就不會被看見，就像《影后》裡壁虎說的『我的手機不能沒電，但從來沒有問過自己有沒有電』。」這次生病，也讓她上了一課。

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