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《九重紫》刑求拉扯像調情！假逼供「好歹叫兩聲」她發嬌音慘叫…網嗑暈了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸12月再度爆紅一部黑馬劇《九重紫》，描述慘死之際的女主角竇昭重生回到小時候，憑著前世記憶開始宅鬥家敵，並邂逅命定緣份的將軍宋墨，一路從宅鬥進階到朝廷權謀，由孟子義、李昀鋭主演。該劇爽劇尺度雙雙大開，男女主角上演一段牢房刑求戲，卻拍出踩線尺度的調情味，讓觀眾直呼「嗑暈了！」

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》李昀鋭、孟子義上演刑求戲，被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

***本文有劇情雷請斟酌閱讀***
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《九重紫》竇昭重生後持有命運之書《昭世錄》，儘管熟知所有人的結局，若做不到撼動世間的巨大改變，仍無法阻止眾人既定的命運。而她再遇前世救命恩人宋墨，隱約感受到命運牽連，雙方強強對峙，各自心有猜忌，卻隱約流露出曖昧情愫。

而劇中竇昭與好姊妹遭陷害入獄，面對宦官夾指刑求，危急之際，宋墨卻提議更駭人的酷刑，用蝕骨腐肉的金水來拷問。而牢房只剩兩人，宋墨抓住竇昭的手浸金水盆，但其實早換成療傷的藥粉，，宋墨耳邊提醒「妳好歹叫兩聲吧」，她嬌音假裝慘叫，讓在外面偷聽的宦官以為過程慘烈。而當竇昭發現手不會痛，一抬頭兩人眼神對視，宋墨逼問時卻手摟住她腰身，又護著她的頭免得被木架撞疼，兩人近距離肢體碰觸，全程沒讓女子受半點傷害。

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》宋墨強拉竇昭浸蝕水，結果不會痛。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲宋墨要竇昭「好歹叫兩聲」，竇昭嬌音發出慘叫聲。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲假逼供真拉扯，宦官在外偷聽直呼「好變態」。（圖／翻攝自微博）

《九重紫》的導演曾慶傑，過去執導微短劇《念念無明》、《虛顏》、《招惹》等，擅長拍攝主角親密戲，踩線審查尺度且充滿成人級粉紅想像空間，陸網將此形容「性張力」。而導演首次執導長劇《九重紫》，照樣拍出男女主角近距離情意激盪的氛圍，刑求戲被形容像調情，網友形容「我的天這一段審訊簡直像極了調情但是我愛看」、「這段審問，我也就看了十幾遍吧」、「看得我一臉姨母笑，真的很好磕」、「這樣的畫面，我不介意多來點」、「幹嘛搞這種Play」、「好變態，我好喜歡」、「嗑暈了」。

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》刑求戲被網友形容像看「調情」。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》擅長用鏡頭拍出男女主角肢體碰觸的化學反應。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友形容刑求戲像牢房Play。（圖／翻攝自微博）

▲網友形容刑求戲像牢房Play。（圖／翻攝自微博）

►《九重紫》刑求畫面像調情。（影片請按此

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