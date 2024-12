金球獎／《魷魚遊戲2》還沒上架就入圍！　《幕府將軍》再戰最佳影集

記者蕭采薇/綜合報導

第82屆金球獎將於明年1月5日舉行,電視類再度出現大黑馬,尚未正式上架的韓劇《魷魚遊戲2》未演先轟動,直接入圍劇情類最佳影集。同樣角逐的非英語劇,還有先前在艾美獎就已大放異彩,由真田廣之主演的《幕府將軍》。

▲《魷魚遊戲2》。(圖/Netflix提供)



三年前的金球獎可說是最冷清的一年,儘管繳出星光熠熠的入圍名單,卻因為收到抵制沒有藝人願意到場。當年南韓影帝李政宰透過戲劇《魷魚遊戲》夯遍全球,打開在包括男主角李政宰在美國的知名度。該影集最終也打破紀錄,成為拿下本屆金球獎戲劇類獎項的第一部韓劇,可惜李政宰在影帝之戰,敗給《繼承之戰》的傑瑞米史壯(Jeremy Strong)。

▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品,真田廣之、澤井杏奈也將再次角逐金球獎。(圖/路透社)

先前由於先前主辦單位好萊塢外籍記者協會涉及賄賂、種族歧視而遭抵制,如今已不同族裔的世界各國記者代表組成。本屆也將由喜劇演員妮基格拉澤 (Nikki Glaser)擔任典禮主持人。頒獎典禮將於明年1月5日,於洛杉磯的比佛利山莊(Beverly Hills)希爾頓飯店舉行。

第82屆金球獎 電影類 重要入圍獎項名單(陸續更新中)

劇情類 最佳影集

《豺狼之日》(The Day of the Jackal)

《頭號外交官》(The Diplomat)

《史密斯夫婦》( Mr. and Mrs. Smith)

《外放特務組》(Slow Horses)

《幕府將軍》

《魷魚遊戲》

音樂/喜劇類 最佳影集

《小學風雲》( Abbott Elementary)

《大熊廚房》(The Bear)

《紳士追殺令》(The Gentlemen)

《天后與草莓》(Hacks)

《天作不合的我們》(Nobody Wants This)

《破案三人行》(Only Murders in the Building)

最佳迷你影集/電視電影

《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)

《免責聲明》(Disclaimer)

《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》(Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

《企鵝人》(The Penguin)

《雷普利》(Ripley)

《無間警探》(True Detective:Night Country)

劇情類 最佳男主角

唐納葛洛佛《史密斯夫婦》

傑克葛倫霍《無罪的罪人》

蓋瑞歐德曼《外放特務組》

艾迪瑞德曼《豺狼之日》

真田廣之《幕府將軍》

比利鮑伯松頓《 Landman》

劇情類 最佳女主角

凱西貝茲《老練律師》

艾瑪達西《龍族前傳》

瑪雅埃斯金《史密斯夫婦》

綺拉奈特莉《黑鴿》 凱莉羅素《頭號外交官》

澤井杏奈《幕府將軍》

音樂/喜劇類 最佳男主角

亞當布洛迪《天作不合的我們》

泰德丹森《臥底老紳士》

史提夫馬丁《破案三人行》

傑森席格爾《誠實診療室》

馬丁肖特《破案三人行》

傑瑞米艾倫懷特《大熊餐廳》

音樂/喜劇類 最佳女主角

克莉絲汀貝爾《天作不合的我們》

昆塔布倫森《小學風雲》

阿尤艾德維利《大熊餐廳》

席琳娜戈梅茲《破案三人行》

凱薩琳哈恩《阿嘉莎:無所不在》

珍史瑪特《天后與草莓》

最佳迷你影集/電視電影 最佳男主角

柯林法洛《企鵝人》(The Penguin)

理查蓋德《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)

凱文克萊《免責聲明》(Disclaimer)

庫柏科赫《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》(Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

伊旺麥奎格《莫斯科紳士》(A Gentleman in Moscow)

安德魯史考特《雷普利》(Ripley)

最佳迷你影集/電視電影 最佳女主角

凱特布蘭琪《免責聲明》(Disclaimer)

茱蒂佛斯特《無間警探》(True Detective: Night Country)

克莉絲汀米利歐提《企鵝人》(The Penguin)

索菲婭薇格拉《可卡因教母格麗塞爾達》(Griselda)

娜歐蜜華茲《宿敵: 卡波特 vs. 天鵝隊》(Feud: Capote vs. the Swans)

凱特溫斯蕾《強權之末》(The Regime)