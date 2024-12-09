金球獎／《魷魚遊戲2》還沒上架就入圍！　《幕府將軍》再戰最佳影集

記者蕭采薇／綜合報導

第82屆金球獎將於明年1月5日舉行，電視類再度出現大黑馬，尚未正式上架的韓劇《魷魚遊戲2》未演先轟動，直接入圍劇情類最佳影集。同樣角逐的非英語劇，還有先前在艾美獎就已大放異彩，由真田廣之主演的《幕府將軍》。

▲《魷魚遊戲2》。（圖／Netflix提供）



三年前的金球獎可說是最冷清的一年，儘管繳出星光熠熠的入圍名單，卻因為收到抵制沒有藝人願意到場。當年南韓影帝李政宰透過戲劇《魷魚遊戲》夯遍全球，打開在包括男主角李政宰在美國的知名度。該影集最終也打破紀錄，成為拿下本屆金球獎戲劇類獎項的第一部韓劇，可惜李政宰在影帝之戰，敗給《繼承之戰》的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）。

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▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品，真田廣之、澤井杏奈也將再次角逐金球獎。（圖／路透社）

先前由於先前主辦單位好萊塢外籍記者協會涉及賄賂、種族歧視而遭抵制，如今已不同族裔的世界各國記者代表組成。本屆也將由喜劇演員妮基格拉澤 （Nikki Glaser）擔任典禮主持人。頒獎典禮將於明年1月5日，於洛杉磯的比佛利山莊（Beverly Hills）希爾頓飯店舉行。

第82屆金球獎 電影類 重要入圍獎項名單（陸續更新中）

劇情類 最佳影集

《豺狼之日》（The Day of the Jackal）

《頭號外交官》（The Diplomat）

《史密斯夫婦》（ Mr. and Mrs. Smith）

《外放特務組》（Slow Horses）

《幕府將軍》

《魷魚遊戲》

音樂／喜劇類 最佳影集

《小學風雲》（ Abbott Elementary）

《大熊廚房》（The Bear）

《紳士追殺令》（The Gentlemen）

《天后與草莓》（Hacks）

《天作不合的我們》（Nobody Wants This）

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

最佳迷你影集／電視電影

《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）

《免責聲明》（Disclaimer）

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story）

《企鵝人》（The Penguin）

《雷普利》（Ripley）

《無間警探》（True Detective：Night Country）

劇情類 最佳男主角

唐納葛洛佛《史密斯夫婦》

傑克葛倫霍《無罪的罪人》

蓋瑞歐德曼《外放特務組》

艾迪瑞德曼《豺狼之日》

真田廣之《幕府將軍》

比利鮑伯松頓《 Landman》

劇情類 最佳女主角

凱西貝茲《老練律師》

艾瑪達西《龍族前傳》

瑪雅埃斯金《史密斯夫婦》

綺拉奈特莉《黑鴿》 凱莉羅素《頭號外交官》

澤井杏奈《幕府將軍》

音樂／喜劇類 最佳男主角

亞當布洛迪《天作不合的我們》

泰德丹森《臥底老紳士》

史提夫馬丁《破案三人行》

傑森席格爾《誠實診療室》

馬丁肖特《破案三人行》

傑瑞米艾倫懷特《大熊餐廳》

音樂／喜劇類 最佳女主角

克莉絲汀貝爾《天作不合的我們》

昆塔布倫森《小學風雲》

阿尤艾德維利《大熊餐廳》

席琳娜戈梅茲《破案三人行》

凱薩琳哈恩《阿嘉莎：無所不在》

珍史瑪特《天后與草莓》

最佳迷你影集／電視電影 最佳男主角

柯林法洛《企鵝人》（The Penguin）

理查蓋德《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）

凱文克萊《免責聲明》（Disclaimer）

庫柏科赫《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story）

伊旺麥奎格《莫斯科紳士》（A Gentleman in Moscow）

安德魯史考特《雷普利》（Ripley）

最佳迷你影集／電視電影 最佳女主角

凱特布蘭琪《免責聲明》（Disclaimer）

茱蒂佛斯特《無間警探》（True Detective: Night Country）

克莉絲汀米利歐提《企鵝人》（The Penguin）

索菲婭薇格拉《可卡因教母格麗塞爾達》（Griselda）

娜歐蜜華茲《宿敵： 卡波特 vs. 天鵝隊》（Feud: Capote vs. the Swans）

凱特溫斯蕾《強權之末》（The Regime）