NanaQ分手2月「遭疑交鮮肉新歡」！　感情現況曝光甜認：有人剝蝦

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，她在10月中認愛刺青男友，不料4天後卻宣布被斷崖式分手，事後更透過IG短片的方式，記錄失戀後的心情變化。感情動向受到外界關注及討論的她，最近發限動透露有人幫她剝蝦，畫面中甚至出現一名長髮男子，內容曝光後引發網友瘋猜她結交鮮肉新歡。為此，NanaQ也大方給出答案。

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

NanaQ在IG限動發文透露，自己度過了一個有書、花、咖啡、美食、大餐與禮物的完美一天，甚至透露身邊有人幫她剝蝦的貼心舉動，並笑言「大快樂，明天願意乖乖上班。」簡短的文字中流露出滿滿的幸福感，讓網友們紛紛猜測她是否有新的戀愛進展。

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▲NanaQ要網友們冷靜。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

NanaQ的限動畫面中還可見到一名長髮男子，因此內容曝光後不久，立即吸引大批網友留言，有人直接問她：「這又是哪位小鮮肉？」也有人開玩笑地表示「這個看起來比前男友帥多了，希望娜娜幸福快樂。」更有網友直白地詢問「戀愛了嗎？」、「妳有男友了嗎？」面對爆量的私訊與留言，NanaQ幽默透露：「各位冷靜...發個限動私訊就被灌爆。」並未正面回應戀愛傳聞。