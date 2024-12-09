ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NanaQ分手2月「遭疑交鮮肉新歡」！　感情現況曝光甜認：有人剝蝦

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，她在10月中認愛刺青男友，不料4天後卻宣布被斷崖式分手，事後更透過IG短片的方式，記錄失戀後的心情變化。感情動向受到外界關注及討論的她，最近發限動透露有人幫她剝蝦，畫面中甚至出現一名長髮男子，內容曝光後引發網友瘋猜她結交鮮肉新歡。為此，NanaQ也大方給出答案。

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

NanaQ在IG限動發文透露，自己度過了一個有書、花、咖啡、美食、大餐與禮物的完美一天，甚至透露身邊有人幫她剝蝦的貼心舉動，並笑言「大快樂，明天願意乖乖上班。」簡短的文字中流露出滿滿的幸福感，讓網友們紛紛猜測她是否有新的戀愛進展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲NanaQ要網友們冷靜。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

NanaQ的限動畫面中還可見到一名長髮男子，因此內容曝光後不久，立即吸引大批網友留言，有人直接問她：「這又是哪位小鮮肉？」也有人開玩笑地表示「這個看起來比前男友帥多了，希望娜娜幸福快樂。」更有網友直白地詢問「戀愛了嗎？」、「妳有男友了嗎？」面對爆量的私訊與留言，NanaQ幽默透露：「各位冷靜...發個限動私訊就被灌爆。」並未正面回應戀愛傳聞。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛
  2. 恐嚇信夾奠儀咒「不得好死」　性感女星正面迎戰報案...警：追查中
  3. 金球獎／《魔法壞女巫》亞莉安娜入圍　「甜茶」化身巴布狄倫搶影帝
  4. 山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show
  5. Sandra益智節目「開播10月收攤」！　發文吐心聲：萬般不捨
  6. 剛繳費5天補習班傳倒閉！29名家長討240萬元　葉瑋庭替夫回應了
  7. 陳文茜肺腺癌復發「再裝人工血管」！　抗病心聲全說了
  8. NanaQ分手2月「遭疑交鮮肉新歡」！　感情現況曝光甜認：有人剝蝦
  9. 《夜市王》掀網討論「點閱破百萬」！　大胃王小慧食量驚呆曾志偉
  10. 《老少女》太催淚！來賓哭到抽蓄原因曝　嚴藝文眼淚潰堤手抖：很心疼

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366