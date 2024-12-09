高宇蓁生日「電影院收紅布條」噴淚　搭高鐵遇名導…李安就坐前面

記者黃庠棻／台北報導



電影《鳳姐》由高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等眾星主演，6日在台正式上映，主創團隊北中南勤跑20場映前映後，還幸運巧遇李安導演，首周末累積近200萬元台幣票房。不少觀眾看完片泣不成聲，尤其對女主角阿鳳拯救了差點變成雛妓的小萱，同時自我救贖的情節最為有感。

▲《鳳姐》由高宇蓁、黃冠智主演。（圖／后花園影像製作提供）

飾演小萱的麥語彤拍攝時才15歲，就要挑戰演出被賣到茶室的雛妓，不但有險被強暴的戲，甚至遭關進狗籠，慘絕人寰。如今回想起來，麥語彤笑說自己當時還被潑水，冷到神經麻木，已經忘了被關多久。

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▲麥語彤在《鳳姐》演技受到矚目。（圖／后花園影像製作提供）



《鳳姐》上映日12月6日，正好是高宇蓁的生日，她整個周末都投入跑映後活動，台北、台中、高雄跑透透，生日就在陪伴各地觀眾之中度過，讓她覺得別具意義。除了公司員工秘密包場，映後拉起印有「勢如破竹 挺鳳姐」紅色大布條為她慶生，「鳳弟」黃冠智也特地送上寶可夢「鳳王」娃娃，讓高宇蓁再度感動噴淚。前往台中、高雄宣傳時，更在高鐵上巧遇李安導演坐在前座，她開心在社群分享合影直呼「何其幸運！」

▲高宇蓁為宣傳《鳳姐》全台跑透透。（圖／后花園影像製作提供）



電影上映後，口碑持續發酵，高宇蓁親自配音的獨白短影片，3天就創下137萬人次點閱，觀眾分享「非常感動，所有不向命運低頭的人都要來看」、「真的哭到停不下來」。有影迷已三刷，還有不少年長觀眾為了看《鳳姐》久違地走進戲院。

▲高宇蓁為宣傳《鳳姐》全台跑透透。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁提到最喜歡「阿鳳」的堅強內在，跟自己性格很像「即使面對困境，總能不向命運妥協，始終在尋找出路。有句台詞我特別喜歡『既然來了，就要做到最好。』這句話也反映了我平時做事的態度。」

▲高宇蓁為宣傳《鳳姐》全台跑透透。（圖／后花園影像製作提供）



電影除了動人姊弟情，高宇蓁和飾演被拐賣到茶室當雛妓的麥語彤之間的精采對手戲，也是全片最催淚的部分，現年17歲的麥語彤雖已有《民雄鬼屋》、《複身犯》演出經驗，但當時才15歲的她對被強暴的戲仍有衝擊，開拍前有動作指導協助，可是正式拍還是有點嚇到，所以第一次有失誤，直言「好在導演和表演老師現場給我鼓勵，對戲演員也非常溫暖，每拍完一場都會詢問我狀況，最後才順利完成。」

▲麥語彤在《鳳姐》演技受到矚目。（圖／后花園影像製作提供）

另一場淒慘的關狗籠戲，觀眾看得於心不忍，麥語彤回想「當時因為被潑水非常冷，神經感覺都麻木了，因為進出不方便，就一直待在狗籠裡，更感同身受角色『小萱』被虐待的心情。」蔡嘉茵飾演的茶室老闆娘，對麥語彤有不少毒打的肢體戲，她說拍攝打戲時有一直提醒自己「要瞄準護具，很害怕失誤打到妹妹」。

▲麥語彤在《鳳姐》演技受到矚目。（圖／后花園影像製作提供）

關狗籠的「兇手」郭耀仁則在事後喊冤「是導演逼我這麼做的！」好在麥語彤當時剛好高中一年級入學，課業較繁忙，拍戲之外的注意力都投入學業，沒留下害怕陰影，她反而覺得有成就感「感覺自己完成了同齡人沒有機會做到的事。」

▲高宇蓁為宣傳《鳳姐》全台跑透透。（圖／后花園影像製作提供）



《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員。藉由高宇蓁的角色所經歷的悲苦遭遇，殘酷描繪了台灣茶室女子生活，並揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事，電影全台上映中。