8歲女兒帶媽媽看王力宏！一句話讓全場3萬人笑噴秒登熱搜

記者許逸群／綜合報導

歌手王力宏昨（8日）晚在金華舉辦音樂節，吸引了3萬名觀眾到場。然而，讓人津津樂道的不僅是他的精彩表演，還有一位8歲的小女孩帶媽媽來看演出的暖心故事，這段互動瞬間登上了個平台熱搜。

▲▼王力宏演唱會與小女孩的對話逗笑全場。（圖／西東音樂提供）

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小女孩在現場說：「媽媽一直很辛苦工作，但我知道她喜歡你的音樂。所以今天我帶媽媽來看你的演唱會，今晚我們一起玩得很開心！」當王力宏聽到後笑著問：「是媽媽帶你來的嗎？」孰料，小女孩機智地回答：「不是媽媽帶我來的哦，是我帶媽媽來的！」全場觀眾被小女孩的反應逗得笑聲不斷。

▲王力宏在演唱會中經典歌曲連發。（圖／西東音樂提供）

除了這對母女讓人暖心的互動，昨晚的演唱會亮點滿滿。王力宏接連演唱多首經典金曲，其中近期強勢回歸QQ音樂冠軍榜的《愛錯》，更是全場大合唱的高潮。這首歌曲剛剛超越火星人Bruno Mars與Rosé的《APT》，再次證明了王力宏歌曲的影響力。

演出結束後，王力宏也在社群動態中分享了3萬名粉絲大合唱的影片，畫面中所有人齊聲高唱，每個音符都充滿了力量，感染力十足。而現場最令人動容的，還是那對穿著親子裝的母女。她們牽著手一起享受音樂的模樣，被粉絲拍下後瘋狂轉發，成為昨晚的焦點。

在與母女對話後，王力宏特別邀請她們一同欣賞《你不知道的事》。全場觀眾舉起手機，燈光匯聚成點點星光，讓整個演唱會現場宛如夜空，夢幻到不行。