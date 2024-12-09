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柯叔元19歲翹課鬧翻家人「氣到離家出走」　認了：心中很大的遺憾

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》平均收視率最高達1.26，在第二十五集劇情中，阿榮（柯叔元飾）為修復與阿玉（韓瑜飾）的關係，決定復刻失傳的料理「雪中龍花」向她賠罪，卻遭阿牛師拒絕幫忙。在安清華（伊正飾）的協助下，阿榮得知阿牛師追求的不僅是美味，而是重現記憶深處的感動。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到許多討論。（圖／華視、東森超視提供）

看著阿玉與安清華越發親密的互動，阿榮心中吃味，暗下決心挽回她的心。一次偶然間，他在老照片中找到了復刻這道料理的關鍵，也看見了兩人感情修復的希望。

海亮（張睿家飾）與瞬美（林玟誼飾）與小Nana（張絡扉飾）一同洗頭髮、玩泡泡仗，營造出一家人和樂的溫馨畫面。張睿家透露拍攝時的趣事「Nana的眼睛不小心被泡泡沾到，還誤吃了泡泡，讓我們不得不多次暫停清理。」為了解決問題，他和Nana約定暗號，提醒她提前遮住臉，最終順利完成這場戲。這段拍攝雖然有挑戰，卻也充滿了歡樂，讓所有人感受到家的溫暖。

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▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到許多討論。（圖／華視、東森超視提供）

林玟誼則提到飾演女兒的Nana，平時是個愛講冷笑話的小可愛，幾乎全劇組都被她逗笑，有場即興戲需要全員保持熱絡氣氛，Nana便自然而然地接著講笑話，表現得天真又生動，讓現場笑聲不斷。演員們表示，這些趣事讓劇組像個大家庭，彼此情感更加緊密，也將這份真摯融入劇中，讓螢幕外的觀眾也能感受到家的溫暖與幸福。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到許多討論。（圖／華視、東森超視提供）

劇中，海亮因與母親爭執離家，激起觀眾對親情的共鳴。柯叔元坦言，十九歲時曾因翹課與家人發生爭吵，一氣之下離家幾個月。他回憶「年少輕狂讓父母擔心，是我心中很大的遺憾。」強調家人間一定要學會放下身段，坦誠溝通，才能解開心結。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到許多討論。（圖／華視、東森超視提供）

張睿家也分享「學會冷靜情緒後再溝通是關鍵。」年輕時與母親發生衝突時，會嘗試理解對方立場，衝突自然減少，才能逐漸減少衝突，進一步拉近彼此距離。而黃新皓則幽默提到自己偏愛「美食外交」化解矛盾，和家人吵架後的處理秘訣就是轉移話題，笑說「我會問他們肚子餓不餓，或提議一起吃點好吃的，很快就和好了。」

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到許多討論。（圖／華視、東森超視提供）

在劇中，阿榮表面粗心大意，實則對家人和身邊的人有著細膩的關懷，戲外的演員們，也各有自己「心細」的一面。張睿家透露，雖然私下愛耍寶，但他在拍戲現場會特別留意導演的情緒，確保冷笑話不會「冷場」，反而能帶動氣氛；林玟誼坦言「只會對自己對在意的人特別心細！」能感受到對方的細微情緒，但對不感興趣的人則完全「眼瞎」。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到許多討論。（圖／華視、東森超視提供）

黃新皓則採取另一種心細哲學「不打開潘朵拉的盒子！」對於不必要的尷尬情況，通常選擇視而不見，避免不舒服；柏妍樺則展現了她在社交場合中的高EQ，她回憶起朋友曾經在公共場合問了失禮問題，柏妍樺當場用眼神暗示，成功化解尷尬「這種場合一定要及時提醒，避免越說越錯。」戲裡演戲細膩，戲外心細處事，演員們在生活中的點滴互動，不僅展現出獨特的魅力，也讓人對他們的角色演繹更加期待。

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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