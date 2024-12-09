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張惠妹唱〈三天三夜〉謝盈萱就坐前面！PO「阿妹座位區視角」嗨翻

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫（周董）8日舉行最後一場台北大巨蛋演唱會，天后張惠妹以觀眾身分在觀眾席驚喜現身，並一連獻唱〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉，更唱了在小巨蛋無法唱的〈三天三夜〉。而眼尖粉絲發現女星謝盈萱也坐在同一區，本人限動PO證實了。

▲▼張惠妹唱〈三天三夜〉謝盈萱正好坐前面。（圖／翻攝自IG）

▲張惠妹在大巨蛋唱〈三天三夜〉，網友發現謝盈萱就坐前面。（圖／翻攝自IG）

大巨蛋現場歌迷分享目擊影片，張惠妹低調接過麥克風，原本以為是聊天，結果當場就點頭答應開唱，且沒有戴耳機的情況下，仍開金嗓唱出美聲。而她演唱時，座位區前面的觀眾都戴帽子、口罩，雖然低調不露臉，但是聽到唱〈三天三夜〉時，仍忍不住跟著擺動身體，並拿起手機拍下全場瘋狂的時刻。

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▲▼張惠妹唱〈三天三夜〉謝盈萱正好坐前面。（圖／翻攝自IG）

▲▼張惠妹唱〈三天三夜〉謝盈萱正好坐前面。（圖／翻攝自IG）

▲謝盈萱拍座位區視角。（圖／翻攝自IG）

網友好奇坐在張惠妹前面的女生，疑似是影后謝盈萱。而謝盈萱也在限動PO影片，確實是從張惠妹座位區的角度所拍攝的畫面，她拍下現場歌迷激動揮手燈的畫面，以及張惠妹的演唱的片段，配上文字：「在大巨蛋，看到創造華語樂壇奇蹟的歌王、歌后、樂團隔空互動～，他們的歌曲陪著我青春時期度過每個不同的階段，謝謝川哥，為我圓了一場夢。」

▲▼張惠妹唱〈三天三夜〉謝盈萱正好坐前面。（圖／翻攝自IG）

▲謝盈萱發文感謝經紀人讓她圓夢。（圖／翻攝自IG）

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周杰倫, 張惠妹, 謝盈萱

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