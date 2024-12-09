女粉抱小孩追星摔倒！畢書盡秒停下腳步「1舉動」暖爆

記者許逸群／台北報導

歌手Bii畢書盡上周發行暌違3年發行新專輯《Bii WITH YOU》，這次他積極參與所有的音樂製作，作曲了7首歌和創作一首韓文歌詞，發行後開出佳績，實體銷售衝上雙榜冠軍，主打歌〈你留下的愛〉同樣火速登數位音樂平台冠軍，MV也已擠進音樂發燒榜中，展現回歸氣勢！

▲▼歌手Bii畢書盡人氣相當旺。（圖／索尼音樂提供）

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畢書盡在周末於信義威秀中庭由好事電台舉辦的「聖誕好事集音樂會」壓軸登場，消息一出，當天一大早就有粉絲到現場卡位，以求最近距離欣賞他的演出，現場擠進爆滿歌迷。在他離場時數百名歌迷全上前簇擁著他，必須由10位工作人員在前方開道，短短不到2分鐘的路程，走了近10分鐘才終於上車。

值得一提的是，因為人潮太過擁擠，一位抱小孩的歌迷不小心就在他身旁跌倒，此時他馬上停下腳步，伸手扶歌迷起身，確認大人和小孩都完全無礙才繼續往前走。他說：「新歌第一次公開演唱，能見到這麼多歌迷到場支持真的很開心，但大家一定要小心、注意安全，平平安安回到家。」

Bii畢書盡周末出席「聖誕好事集音樂會」，以全白造型帥氣登場，全場氣氛瞬間嗨到最高點，尖叫聲不斷，他一口氣演唱經典作品〈逆時光的浪〉〈Love More〉和新歌〈你留下的愛〉，他開心說：「這是專輯發行後，第一次公開演唱新歌〈你留下的愛〉，會唱的歌迷請一起唱！」

▲歌手Bii畢書盡與同門的美聲組合晨悠。（圖／索尼音樂提供）

同場演出的還有同門的美聲組合晨悠，演完美合音讓全場聽得沉醉，不過其中短髮的惟晨因髮色和之前畢書盡的銀白髮相似，沒想到在現場被歌迷誤認成畢書盡，先是從背後對著她追喊「畢書盡」，讓她有些不好意思說：「我的身高對嗎？我應該沒那麼高耶！」