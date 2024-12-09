ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女粉抱小孩追星摔倒！畢書盡秒停下腳步「1舉動」暖爆

記者許逸群／台北報導

歌手Bii畢書盡上周發行暌違3年發行新專輯《Bii WITH YOU》，這次他積極參與所有的音樂製作，作曲了7首歌和創作一首韓文歌詞，發行後開出佳績，實體銷售衝上雙榜冠軍，主打歌〈你留下的愛〉同樣火速登數位音樂平台冠軍，MV也已擠進音樂發燒榜中，展現回歸氣勢！

▲▼歌手Bii畢書盡。（圖／索尼音樂提供）

▲▼歌手Bii畢書盡人氣相當旺。（圖／索尼音樂提供）

▲▼歌手Bii畢書盡。（圖／索尼音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢書盡在周末於信義威秀中庭由好事電台舉辦的「聖誕好事集音樂會」壓軸登場，消息一出，當天一大早就有粉絲到現場卡位，以求最近距離欣賞他的演出，現場擠進爆滿歌迷。在他離場時數百名歌迷全上前簇擁著他，必須由10位工作人員在前方開道，短短不到2分鐘的路程，走了近10分鐘才終於上車。

值得一提的是，因為人潮太過擁擠，一位抱小孩的歌迷不小心就在他身旁跌倒，此時他馬上停下腳步，伸手扶歌迷起身，確認大人和小孩都完全無礙才繼續往前走。他說：「新歌第一次公開演唱，能見到這麼多歌迷到場支持真的很開心，但大家一定要小心、注意安全，平平安安回到家。」

Bii畢書盡周末出席「聖誕好事集音樂會」，以全白造型帥氣登場，全場氣氛瞬間嗨到最高點，尖叫聲不斷，他一口氣演唱經典作品〈逆時光的浪〉〈Love More〉和新歌〈你留下的愛〉，他開心說：「這是專輯發行後，第一次公開演唱新歌〈你留下的愛〉，會唱的歌迷請一起唱！」

▲▼歌手Bii畢書盡。（圖／索尼音樂提供）

▲歌手Bii畢書盡與同門的美聲組合晨悠。（圖／索尼音樂提供）

同場演出的還有同門的美聲組合晨悠，演完美合音讓全場聽得沉醉，不過其中短髮的惟晨因髮色和之前畢書盡的銀白髮相似，沒想到在現場被歌迷誤認成畢書盡，先是從背後對著她追喊「畢書盡」，讓她有些不好意思說：「我的身高對嗎？我應該沒那麼高耶！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

唐綺陽運勢／天秤「桃花都不合心意」天蠍要處理前任問題！雙子貴人運旺

唐綺陽運勢／天秤「桃花都不合心意」天蠍要處理前任問題！雙子貴人運旺

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

直擊／周杰倫大巨蛋「合唱陳傑憲」！　〈回到過去〉3.8萬人聽哭了

直擊／周杰倫大巨蛋「合唱陳傑憲」！　〈回到過去〉3.8萬人聽哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

唐綺陽運勢／天秤「桃花都不合心意」天蠍要處理前任問題！雙子貴人運旺

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Bii, 畢書盡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯叔元19歲翹課鬧翻家人「氣到離家出走」　認了：心中很大的遺憾
  2. 阿滴「拍片調侃阿信」道歉了！　訕笑博恩模仿走音挨轟
  3. 杜汶澤突曬愛妻田蕊妮裸背照！　「罹癌留疤痕」他揭感人意義：很美麗
  4. 郭子乾獨子舞台劇挑大樑…撞周杰倫開唱　郎祖筠看完讚：後繼有人
  5. 訪LE SSERAFIM遭炎上！黃偉晉再接《紅白》主持棒　認有陰影：會跟我一輩子
  6. 兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到
  7. 重生宅鬥必爆！陸劇《九重紫》開播僅3天成黑馬…孟子義熬10年出頭
  8. 黃偉晉主持《娛百》不在乎酬勞「駁斥謠言」！　節目傳收攤首發聲
  9. 韓2大影后連署罷免尹錫悅！　文素利、金憓秀共239演員發聲
  10. 《娛樂百分百》驚傳收攤！羅志祥「蠻難過的」揭心聲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366