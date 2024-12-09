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唐治平將飛泰「主動了解家產繼承權」！　罕見談父親曝成長環境

記者張筱涵／綜合報導

藝人唐治平近日在《危機女王》節目中，分享了母親成長的艱辛過往及父親家族的產業故事，並透露他計劃明年1月前往泰國，了解家族資產繼承的可能性，探索未來產業合作的方向。

▲▼唐治平。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

▲唐治平上訪談節目。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

唐治平提到，母親自幼被養父撫養，過著備受虐待的生活。養父將母親視為「買回來養老用的女兒」，經常施暴甚至限制基本生活需求。母親憑著堅毅的性格走出困境，後來與父親相識，但兩人並未正式結婚。

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父親家族是全球最大的魚露商，父親身為次子，本有資格繼承家產，但選擇脫離家業。他回憶道：「爸爸的哥哥敗家，把家族商標騙走，最後下場很不好，而爸爸則選擇自主創業，但也因此兩次失敗，家境一度窘迫。」

父親創業失敗後，唐治平一家舉家躲債，利用泰國身分前往大陸3年。他在節目中表示，小學一到三年級都在大陸就讀，並因環境影響學會流利的廣東話，隨著父親事業稍有起色，他和媽媽才回到台灣生活。

唐治平透露，近期保險專員告知，以台灣法律來看，他有資格繼承泰國的家族資產。明年1月，他計劃回泰國了解當地法律，並與家人探討產業合作，他特別提到與祖父二房的家人關係密切，尤其是一位頭腦精明的堂哥，曾多次幫助他處理在泰國的事務。

對於未來的可能性，唐治平展現靈活態度：「如果我可以代言魚露品牌，甚至結合泰拳產業作全球商標，那也很好。」他幽默同意許聖梅說這段計劃為「王子復仇記」，不過他自己不擅經商，但對堂哥的能力充滿信心。

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