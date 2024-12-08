章立衡批劉家昌家屬切割「膚淺幼稚」！曬身分證送別父親：兒子叩輓

記者劉宛欣／綜合報導

資深音樂人劉家昌日前病逝，家屬公開表示後事一切從簡不公開，但他與前妻甄珍生的兒子章立衡（原名劉子千）卻突然發文稱私下打聽到父親的出殯安排，雖然失和許久但仍想盡孝道送父親最後一程，但遲遲未收到回應，還疑似未經同意就公開告別式時間地點，劉家昌家屬隨後切割「章姓男子與劉家無關，無法回應」，對此，章立衡稍早針對家屬方的回應再度發文。

▲劉家昌病逝，章立衡公開表示想送父親最後一程。（圖／翻攝劉家昌微博）

章立衡稍早再度於臉書發聲，表示：「我已得知了對方的回應。既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走。」最後屬名「兒子 劉子千叩輓」，此外還附上了自己的香港永久居留證，證件上可以看到他的名字仍是原名，似是想藉此來送別父親。

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▲章立衡曬出永久居留證，上面的名字還是劉子千。（圖／翻攝章立衡臉書）

此前，劉家昌因生前和章立衡鬧翻撕破臉，原名劉子千的他還改名換母姓，劉家昌過世後，章立衡震驚之餘，8日突發文公開疑似劉家昌出殯日期和地點，想送父親最後一程，隨後劉家昌家屬透過助理回應，表示遵照劉家昌遺願不辦告別式，並且切割章立衡「章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應」。

劉家昌家屬也呼籲：「家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。」