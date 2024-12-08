ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

籃籃攀爬「體力不支」癱軟倒地！　狼狽畫面曝光

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》本週來到苗栗竹南的龍鳳宮，這裡擁有全台灣最大的媽祖雕像，為了讓大家可以好好的欣賞超巨大媽祖的英姿，胡瓜特別準備了遊戲「媽祖擦汗趣」要來讓大家挑戰，參賽者須爬上繩索的頂端，摘下掛在空中的毛巾。為了不讓藝人被來賓比下去，主持人們也派出籃籃參賽，但隨著比賽哨音響起籃籃奮力往上攀爬，卻絲毫不見移動的痕跡，原地與繩子搏鬥許久後還是因為體力不支累倒在軟墊上，狼狽的模樣讓大家看得哈哈大笑。

▲▼籃籃。（圖／民視提供）

▲▼籃籃與繩子搏鬥的關卡讓她體力不支累倒。（圖／民視提供）

▲▼籃籃。（圖／民視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次來挑戰的參賽者們各個深藏不漏，比賽才剛開始就取得非常亮眼的成績，因為實力太過強勁，每一輪的參賽者都刷新了前一位參賽者的挑戰時間，讓壓軸的胡祖薇和安娜得和璽皓在挑戰前下的瑟瑟發抖，不敢出來挑戰，但最後還是盡全力完成挑戰。

▲▼籃籃。（圖／民視提供）

▲▼籃籃挑戰「媽祖擦汗趣」。（圖／民視提供）

▲▼籃籃。（圖／民視提供）

接下來主持群還向大家介紹了龍鳳宮的傳統「乞龜大賽」，為了讓大家也能夠像大賽一樣能夠奪得幸福獎金，製作單位準備了新遊戲「槓龜乞龜挑戰賽」要來讓藝人們挑戰，參賽的藝人需蒙上眼依順序決定自己或是一同挑戰的對手是否被打，最衰的郭忠祐和芷霖，不但初賽就被淘汰，還被打了最多下，比賽結束後紛紛抱怨被鐵蓋打很痛，結果被胡瓜吐槽「怎麼會」，語畢後立馬用鐵蓋打自己，卻被其他藝人抓住機會紛紛拿起鐵蓋輪流敲了上去，無辜被打的綜藝大哥胡瓜讓大家笑得合不攏嘴。

▲▼籃籃。（圖／民視提供）

▲胡瓜被打。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／山下智久竟然也來看周杰倫！　現身大巨蛋「旁邊坐林志玲」

直擊／山下智久竟然也來看周杰倫！　現身大巨蛋「旁邊坐林志玲」

瓊瑤驟逝留鉅額遺產！版權費估破40億　兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝留鉅額遺產！版權費估破40億　兒媳何琇瓊發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

籃籃, 胡瓜, 綜藝大集合

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！
  2. 直擊／陳傑憲率中華隊8成員來看周杰倫！「老婆也來了」大巨蛋暴動
  3. 章立衡批劉家昌家屬切割「膚淺幼稚」！曬身分證送別父親：兒子叩輓
  4. 直擊／山下智久竟然也來看周杰倫！　現身大巨蛋「旁邊坐林志玲」
  5. 籃籃攀爬「體力不支」癱軟倒地！　狼狽畫面曝光
  6. 《跑男》男星曾偷吃正妹被拍！　無預警曝喜訊「老婆懷二胎了」
  7. 專訪／高宇蓁拍裸露親密戲「男友探班目睹全程」　遭凌虐哭不停！
  8. 獨／周董最終場！正妹飛8hrs回台　巨蛋外頂寒風「求1張票」
  9. JYP新女團17歲成員宣布退團！控「遭職員虐待想輕生」公司回應了
  10. 吳宗憲事業版圖再＋1！砸3千萬開餐廳　引進廚師來台：已在交流

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366