籃籃攀爬「體力不支」癱軟倒地！　狼狽畫面曝光

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》本週來到苗栗竹南的龍鳳宮，這裡擁有全台灣最大的媽祖雕像，為了讓大家可以好好的欣賞超巨大媽祖的英姿，胡瓜特別準備了遊戲「媽祖擦汗趣」要來讓大家挑戰，參賽者須爬上繩索的頂端，摘下掛在空中的毛巾。為了不讓藝人被來賓比下去，主持人們也派出籃籃參賽，但隨著比賽哨音響起籃籃奮力往上攀爬，卻絲毫不見移動的痕跡，原地與繩子搏鬥許久後還是因為體力不支累倒在軟墊上，狼狽的模樣讓大家看得哈哈大笑。

▲▼籃籃與繩子搏鬥的關卡讓她體力不支累倒。（圖／民視提供）

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這次來挑戰的參賽者們各個深藏不漏，比賽才剛開始就取得非常亮眼的成績，因為實力太過強勁，每一輪的參賽者都刷新了前一位參賽者的挑戰時間，讓壓軸的胡祖薇和安娜得和璽皓在挑戰前下的瑟瑟發抖，不敢出來挑戰，但最後還是盡全力完成挑戰。

▲▼籃籃挑戰「媽祖擦汗趣」。（圖／民視提供）

接下來主持群還向大家介紹了龍鳳宮的傳統「乞龜大賽」，為了讓大家也能夠像大賽一樣能夠奪得幸福獎金，製作單位準備了新遊戲「槓龜乞龜挑戰賽」要來讓藝人們挑戰，參賽的藝人需蒙上眼依順序決定自己或是一同挑戰的對手是否被打，最衰的郭忠祐和芷霖，不但初賽就被淘汰，還被打了最多下，比賽結束後紛紛抱怨被鐵蓋打很痛，結果被胡瓜吐槽「怎麼會」，語畢後立馬用鐵蓋打自己，卻被其他藝人抓住機會紛紛拿起鐵蓋輪流敲了上去，無辜被打的綜藝大哥胡瓜讓大家笑得合不攏嘴。

▲胡瓜被打。（圖／民視提供）