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【本周夯星聞】瓊瑤離世！全明星哀悼　周杰倫攻大巨蛋嗨翻

記者張筱涵／綜合報導

本週最受關注的娛樂新聞，從天王周杰倫的巨蛋演唱會驚喜嘉賓江蕙，再次展現兩人深厚情誼；到《還珠格格》創作者瓊瑤驚傳辭世，震撼影視圈；以及小S分享當媽媽的日常趣事，意外遭警衛「趕走」的尷尬經歷，每則新聞都引發熱議，展現了演藝圈的動人故事與真實面貌。

▲▼241201-241207 本周夯新聞。（圖／記者張筱涵製）

TOP1：全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

周杰倫（周董）7日於台北大巨蛋進行第三場演唱會，嘉賓再度帶來驚喜，竟是首場的「二姐」江蕙。一週內二度登台的江蕙與周董合唱〈菊花台〉、〈煙花易冷〉，展現深厚情誼，令全場觀眾感動不已。

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演唱會中，周董介紹到85歲的前副總統蕭萬長與夫人時，場面意外變得逗趣。蕭夫人笑說：「周杰倫演唱會這麼成功，但有小遺憾，就是江蕙你請不到吧？」周董不甘示弱：「有什麼是我做不到的！」並承諾從後台「五步」就能請到江蕙，引發全場大笑。稍後，江蕙真的應邀現身，但以休閒裝扮登場，她笑稱：「我在後台跟小孩玩，突然被叫去化妝。」周董也調侃：「你剛從素顏變這樣喔？」兩人幽默互動讓氣氛更加熱絡。

因準備匆忙，江蕙選擇與首場相同的歌曲演出，周董則再次展現俏皮性格，假裝點唱〈擱淺〉逗樂江蕙。整場演唱會充滿笑聲與溫馨，天王與天后攜手，為觀眾帶來難忘的回憶。

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會，首場嘉賓江蕙。（圖／杰威爾提供）

▲江蕙擔任周杰倫大巨蛋演唱會第一場和第三場的嘉賓。（圖／杰威爾提供）

TOP2：《還珠格格》瓊瑤淡水逝世！享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

知名作家瓊瑤4日在淡水住處被發現已離世。享壽86歲。她生前寫過多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，死訊傳出後令人震驚。創作出無數作品，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》，其中最著名的影視作品就屬《還珠格格》莫屬。

▲▼瓊瑤 。（圖／記者李欣容攝）

▲瓊瑤離世。（圖／ETtoday資料照）

TOP3：小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S（徐熙娣）婚後育有三個女兒，對孩子的事一向親力親為，但接送女兒時也曾遇過有趣又尷尬的經歷。她最近在節目《小姐不熙娣》中分享，某次接女兒放學，因不熟悉規矩，直接走到校門口揮手示意，卻被警衛嚴肅提醒：「時間還沒到，妳沒看到別人在排隊嗎？」旁邊的家長也早已整齊排隊，讓她尷尬道歉後乖乖入列。

此外，小S對孩子的校內活動也積極參與，尤其是表演活動，總是親自到場支持。有一次，她不熟悉座位安排，直接坐在一樓的空位，卻被提醒那是班級代表的專屬位置，只好默默起身移到二樓，坦言：「被趕走的心情真的很差！」

小S的分享讓觀眾看見明星媽媽的日常與育兒趣事，也讓人感受到她對孩子的用心，儘管偶有尷尬，仍展現滿滿母愛與幽默感。

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲小S分享接女兒的糗事。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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