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蕭秉治暴哭告白網美女友「希望不要被罵」　揭明年唱進高雄巨蛋！

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治睽違10年，昨（7日）在台北小巨蛋開唱，尾聲忍不住爆哭告白8年網美女友Tracy：「Baby謝謝妳，希望妳不要生氣！」大哭表示：「今天我很開心，有一個人在台下支持我，相信我交到一個這麼愛我的人，你們一定會為我開心，我們都不是孤獨一個人在世界上的，我相信愛會讓人活成最美好的樣子。」讓全場粉絲也跟著落淚。

▲▼ 蕭秉治演唱會慶功記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 蕭秉治結束睽違10年的小巨蛋演唱會，心情大好。（圖／記者黃克翔攝）

昨晚演唱會後訪問，蕭秉治笑說女友事情完全不知情，「她說：『你應該不會在台上感謝我吧！』我說我一定不會這樣做。」結果蕭秉治還是做了，由於女友行事作風非常低調，讓他笑說：「希望回去她不要罵我，但應該不會吧，應該蠻感動的。」直呼：「這應該已經是她能忍受的極限了。」

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他也表示目前還沒有登記結婚的確切時間點，若有好消息一定會跟大家說，感性表示當初在創作《狂人》專輯時，自己情緒很不穩定，但女友一直默默陪在他身邊，再次放閃說女友是他的定心丸：「在最低潮的時候，有她陪伴我一路走來，這場演唱會可以這麼成功，她也是最大的功臣之一。」

▲▼ 蕭秉治演唱會慶功記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 蕭秉治喜歡喝可樂，唱片公司幫他準備「可樂塔」。（圖／記者黃克翔攝）

蕭秉治這次小巨蛋演唱會票房開紅盤，昨晚演唱會尾聲也驚喜宣布明天夏天將到高雄巨蛋開唱的好消息。而他原本曾說過想轉往幕後發展，經過這次演唱會後，讓他更有信心繼續站在舞台上，直呼昨晚開場唱〈戰神〉讓他有君臨天下的感覺，甚至在開演前站上舞台那一瞬間有一度想哭，「那時很想哭，想說天啊有一萬人想聽我唱歌，很感動。」被媒體問及重返小巨蛋一等就是10年，會不會太長？他樂觀地說：「我不會說有點久，一切都是剛剛好，都是最好的安排。」

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