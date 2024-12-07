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中山美穗遭疑喝酒後泡澡出意外！　解剖查死因需2天…葬禮進度曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日驟逝家中，噩耗震驚各界，由於現場沒有遺書、藥物，家中也上鎖，目前排除與犯罪事件有關，為了進一步釐清死因，遺體已送往司法解剖。不過有傳聞揣測她疑似因深夜喝酒後泡澡導致意外。

▲▼中山美穗生前愛飲酒，遭質疑深夜喝酒泡澡導致意外。（圖／翻攝自X）

▲中山美穗生前愛飲酒，遭質疑深夜喝酒泡澡導致意外。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，中山美穗6日在大阪有演唱會，當日早上7點還與工作人員用LINE聯繫，但是到了約定早上9點從品川車站搭新幹線，人卻沒有來，後來前去住所發現人在浴室的浴缸中沒有動靜，經確認後已經身亡。而報導指出，她當天凌晨2點半曾發送與工作相關的郵件，相關人員說透露「她很喜歡喝酒，直到深夜還在喝，說不定就這樣直接去泡澡……」。

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警方向媒體透露，經紀公司人員中午過後通報稱「她倒在浴缸內」。當時她坐在浴缸，且浴缸滿滿熱水，身體呈前傾姿勢，臉部浸在水中，身上未見外傷，初步判斷可能是熱休克，或是疾病導致溺水。而喝酒後血管擴張、血壓降低，泡熱水容易造成心血管負擔，甚至引發腦中風，因此遭質疑生前是否有飲酒。

音樂人濱崎貴司7日發長文，指出5日晚間7點與中山美穗還有LINE聯繫，強調中山美穗在準備演唱會期間非常重視自己的身體，間接反駁飲酒揣測。

▲▼濱崎貴司7日發長文，表示5日晚間還與中山美穗LINE聯繫。（圖／翻攝自X）

▲▼濱崎貴司7日發長文，表示5日晚間還與中山美穗LINE聯繫。（圖／翻攝自X）

▲濱崎貴司7日發長文，表示5日晚間還與中山美穗LINE聯繫，間接反駁外界揣測。（圖／翻攝自X）

而中山美穗的遺體送往解剖，警方表示要等到明天（8）才能送回家。有關葬禮事宜，喪主是胞妹中山忍，現在妹妹正在她的家中整理遺物，日後再發表葬禮相關的細節。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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