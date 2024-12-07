ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

還在等「雙J合體」？　周杰倫大巨蛋剩2場…蔡依林、林俊傑行蹤曝

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫自5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，每天會是哪位嘉賓現身，引發全台民眾熱烈討論。網友敲碗蔡依林實現「雙J合體」，但近日人在上海，不過微博粉絲7日PO出送機照了。

▲▼周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day2，嘉賓動力火車。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day2，嘉賓動力火車。（圖／杰威爾提供）

據蔡依林（Jolin）上海歌迷會微博釋出的影片，她7日早上抵達上海虹橋機場，上海飛回台北，當地歌迷在現場等待為女神送機。她戴著白色連帽毛帽與黑色口罩，外穿羽絨厚外套，內搭一件緊身短版上衣，下半身是休閒寬褲，一路上眾多粉絲舉著手機拍攝，她態度親切並收下粉絲準備的信，接著繼續辦理登機手續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林送機畫面曝，粉絲透露從上海飛回台北。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林送機畫面曝，粉絲透露從上海飛回台北。（圖／翻攝自微博）

另外一位被網友敲碗的嘉賓人選是金曲歌王「JJ」林俊傑。網友發現林俊傑抖音帳號IP位置是台灣，但微博IP位置仍是新加坡。而他本人昨天在IG限動分享新加坡米其林餐廳的美食照。

▲▼林俊傑打卡新加坡餐廳。（圖／翻攝自IG）

▲林俊傑打卡新加坡餐廳。（圖／翻攝自IG）

周杰倫大巨蛋演唱會砸下2.5億打造，其中5個巨大螢幕場面相當壯觀，在陸網也被形容「頂配（頂級配置）」，加上天王顏值與歌聲都獲高分好評，網路上一片讚聲。他的首日嘉賓請到台語天后江蕙，第二日是合體動力火車，外界持續期待第三、四日的嘉賓人選。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

推薦閱讀

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會…謝恩PO青澀合照

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會…謝恩PO青澀合照

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會…謝恩PO青澀合照

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周杰倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙麗穎微博被質疑別人代發！　本尊回擊嗆「別嘰歪了」態度惹議
  2. 台版長澤雅美是她！　女歌手東京街頭獻唱「一天漲粉三倍」圈粉日本人
  3. 中山美穗遭疑喝酒後泡澡出意外！　解剖查死因需2天…葬禮進度曝
  4. 太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手
  5. 雪碧整形上癮「恐怖現況曝光」！　後遺症超崩潰：眼睛閉不起來
  6. 餐廳年營收10億！ 「餐飲大亨」阿緯爆被妻弄痛失經營權
  7. 花蓮跨年首波卡司出爐！　香港新生代男神將來台
  8. 蔡阿嘎遭粉絲寄Email借錢！　沒回信「挨轟偽君子」無奈：我被騙很多錢
  9. 琳妲脫光了！「上空無碼照」形狀全看光　驚人尺度吸1.8萬人朝聖
  10. 還在等「雙J合體」？　周杰倫大巨蛋剩2場…蔡依林、林俊傑行蹤曝

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366