還在等「雙J合體」？　周杰倫大巨蛋剩2場…蔡依林、林俊傑行蹤曝

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫自5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，每天會是哪位嘉賓現身，引發全台民眾熱烈討論。網友敲碗蔡依林實現「雙J合體」，但近日人在上海，不過微博粉絲7日PO出送機照了。

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day2，嘉賓動力火車。（圖／杰威爾提供）

據蔡依林（Jolin）上海歌迷會微博釋出的影片，她7日早上抵達上海虹橋機場，上海飛回台北，當地歌迷在現場等待為女神送機。她戴著白色連帽毛帽與黑色口罩，外穿羽絨厚外套，內搭一件緊身短版上衣，下半身是休閒寬褲，一路上眾多粉絲舉著手機拍攝，她態度親切並收下粉絲準備的信，接著繼續辦理登機手續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡依林送機畫面曝，粉絲透露從上海飛回台北。（圖／翻攝自微博）

另外一位被網友敲碗的嘉賓人選是金曲歌王「JJ」林俊傑。網友發現林俊傑抖音帳號IP位置是台灣，但微博IP位置仍是新加坡。而他本人昨天在IG限動分享新加坡米其林餐廳的美食照。

▲林俊傑打卡新加坡餐廳。（圖／翻攝自IG）

周杰倫大巨蛋演唱會砸下2.5億打造，其中5個巨大螢幕場面相當壯觀，在陸網也被形容「頂配（頂級配置）」，加上天王顏值與歌聲都獲高分好評，網路上一片讚聲。他的首日嘉賓請到台語天后江蕙，第二日是合體動力火車，外界持續期待第三、四日的嘉賓人選。