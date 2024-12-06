66歲陳文茜肺腺癌復發！　「肝也長3顆瘤」哀嘆：活得糊裡糊塗

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人陳文茜於2019年被診斷為肺腺癌，並在去年因敗血症病發而面臨嚴峻挑戰，後來病況穩定下來後，沒想到她6日在臉書再度透露自己肺腺癌復發的壞消息。

陳文茜6日在臉書語重心長地寫下「和未來下一把賭注，你永遠不會對生命有足夠的把握。賭嬴了，歡樂大笑。賭輸了，平靜的接受事實。」她透露自己今日到台大檢查癌細胞擴散的程度，面對外界質疑她頻繁將身體狀況公諸於世，是想博取同情，她則不以為然，表示自己傳遞訊息的對象是生病的人，想告訴大家「該用什麼態度好好活著」、如何「與病共存」。

▲陳文茜近年病痛纏身。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

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陳文茜先前遠赴美國波士頓哈佛大學附屬醫院就醫，她坦言當時以為病情已經穩下來，結果在當地被告知自己屬於列管病人，隨時帶著急救針，因為很可能臨時需要急救，原來她得了腎上腺危症，如果骨折、手術、麻醉都可能導致休克，她感嘆「我以為的穩定，是活得糊里糊塗，我以為自己去佛羅倫斯是圓夢，其實是冒險。」

▲陳文茜發文透露肺腺癌復發的消息。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜還被美國醫師警告，過去因為使用重量類固醇、可體松的後遺症就是癌症，於是她回台灣馬上就安排了相關檢查，且檢驗出了肺腺癌復發，肝臟也有三個腫瘤，接下來必須進行更進一步的檢查，看看癌細胞是否擴散，她呼籲所有病人慎用類固醇，直言「切勿長期使用，如果一定要使用，一定要慢慢降低劑量」。