劉亮佐為愛女綁頭「嚴肅表情」成亮點！　他自嘲：自己看了都怕

記者顧齊祐／綜合報導

藝人劉亮佐2016年和趙小僑結婚，除了大兒子劉子銓、又生下女兒「典典寶寶」，一家感情融洽，經常透過社群分享生活日常。劉亮佐近日就在社群平台分享了他幫女兒綁頭髮的溫馨畫面，而其中他認真的表情也引發了網友關注。

▲劉亮佐和趙小僑一家感情融洽。（圖／資料照）



劉亮佐昨（5）日透過Instagram曬出了她幫女兒綁頭髮的照片，畫面裡他手持橡皮筋，一手抓住女兒的頭髮，臉上帶著專注而嚴肅的表情，正準備替女兒綁起頭髮。女兒則面帶微笑，似乎非常享受爸爸的這份貼心服務，畫面讓人不禁感受到父女之間的深厚情感。

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▲劉亮佐幫女兒綁頭髮，嚴肅表情成為亮點。（圖／翻攝自Instagram／renzoliu1118）



劉亮佐也幽默地表示「幫典典寶寶綁頭髮的時候發現和我綁飄釣的小石頭手法差不多，所以現在越來越得心應手了」，同時也自嘲自己道「我認真做事的表情自己看了都會怕，也太不慈祥了」。



貼文曝光後，也吸引了許多網友前來留言「綁頭髮時典典瞬間變成小魚兒了」、「典典寶寶反倒很享受被爸爸綁頭髮呀」、「父女表情好反差」、「寶寶很享受爸爸把她當魚餌的感覺」、「勇氣可嘉，很多爸爸不太敢幫女兒綁頭髮」。