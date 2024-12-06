彭小刀揭復出演藝圈最大推手！　意圖揪兒女挑戰斯巴達

記者蔡琛儀／台北報導

2025斯巴達障礙跑競賽將由再次回歸宣傳大使行列的彭小刀，攜手梁舒涵以及今年新北場首度嶄露頭角的「小林志穎」Dylan，共同推廣高雄場賽事。

▲彭小刀擔任2025斯巴達宣傳大使。（圖／寬寬提供）

這次再度身負宣傳大使一職的彭小刀表示，斯巴達障礙跑競賽不單純只是一項運動賽事，更是讓他重新回到大眾眼前的一大推手：「前年再次復出螢光幕前，參與了5566演唱會、《全明星運動會》第二季、《綜藝玩很大》特別企劃、《騎吧！哈林小隊》等，最初的源頭就是斯巴達，斯巴達激發了我熱血的靈魂！」

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本身已多次參加斯巴達障礙跑競賽的彭小刀更認為，在競賽中一路跟其他參賽選手一邊聊天一邊闖關，這種感覺很像「斯巴達勇士」就是一個大家庭，能一起熱血創造共同的回憶也是他參與斯巴達最開心的事。尤其是跟兒女一同闖關的親子體驗更是令他念念不忘：「之前帶了女兒跟兒子一起跑斯巴達，到現在我們還常常看著當時的照片跟影片，只要時間允許真的很想再跟他們一起在斯巴達賽道上創造更多更美好的回憶。」

而今年台灣在運動賽場上屢獲佳績，接下來障礙跑競賽也將列入奧運現代五項項目之一，彭小刀則感性的訴說從旁觀察投入心力參賽的斯巴達勇士們心中的感想：「當個熱情的啦啦隊是幸福的，感謝這些強大的運動員多年自律、堅持突破自我的極限所帶給大家的感動。」