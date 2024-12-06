琳妲朝聖周杰倫「前排都起立」！　陷糾結PO文求解：我要不要站

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）昨（5）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，全場不只吸引3.8萬歌迷湧入，不少藝人都到場朝聖，一睹天王魅力，就連啦啦隊女神林襄與師妹李芷霖也透過IG限動PO出坐在觀眾席的自拍照，不過卻被網友爆料兩人站在椅子上，遮擋後方粉絲的視線，事後兩人已發聲道歉。為此，樂天女孩琳妲也在Threads發文談及此事，坦言自己看到前排歌迷都起立時，自己也陷入該不該站起來的糾結心情。

▲李芷霖（圖左起）、林襄、琳妲朝聖周杰倫演唱會。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、linda831212）

琳妲昨（5）日現身台北大巨蛋，朝聖天王周杰倫暌違7年在台舉辦的演唱會，她在過程中也透過社群分享看演唱會的過程，同時也好奇提出一個讓不少人深有同感的問題：「如果看演唱會前排的人都站起來了，那你會跟著站嗎？還是覺得這是件沒品的事情？」

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▲琳妲發文討論演唱會該不該站起來看。（圖／翻攝自Threads／linda831212）

琳妲提到，昨天看演唱會時她坐在觀眾席的前排，但因為前方粉絲紛紛站立，她也陷入是否要站的糾結。為此她坦言：「我就不知道到底要不要站，可是不站又完全看不到。」表示這樣的情形讓她頗為困擾。貼文曝光後，立即吸引網友留言討論，有人贊同大家站就跟著站，但是不要影響到別人，不過也有人認為這樣的行為蠻沒品，絲毫不顧及後面粉絲的感受。

▲琳妲發文討論演唱會該不該站起來看。（圖／翻攝自Threads／linda831212）



事實上，一名網友昨（5）日在看完周杰倫的演唱會後，透過社群發文抱怨：「以為今天是來看周杰倫，結果完全被站在椅子上的林襄和她朋友擋住，還開閃光燈錄影，坐在她們後面的我們眼睛都快瞎了。」為此，林襄事後向該歌迷表達歉意，並用「下跪」的表情符號寫道「對不起……，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」坦承忽略其他人的觀賞體驗，承諾未來一定會更加注意自己的行為，也希望能得到大家的諒解。

▲林襄向歌迷道歉。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）