訪問／韓男星戲裡吻6男：不被負評動搖　盼了解同婚合法：台灣走在前面

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓演員南潤壽從模特兒伸展台轉戰戲劇圈，他日前接下首部酷兒劇集《大都市的愛情法》，飾演高煐的他，近日接受台灣媒體聯訪，坦言一直都有在關注同志議題，「因為演出這部作品，進而帶動社會風氣的變化，讓我覺得很有成就感。這是複雜敏感的議題，我認為需要從多樣化的觀點給予理解和尊重。」

▲南潤壽首次挑戰同志議題戲劇《大都市的愛情法》。（圖／friDay影音提供）



南潤壽所主演的《大都市的愛情法》，男主角在愛情路上跌跌撞撞，周旋在多位男子之間尋覓真愛。他在劇裡吻了6男，第一次與同性有吻戲，坦言很緊張，「其實我在拍攝前會先去看牙醫，保持口腔清潔，我認為這是對對手戲演員該有的禮儀，所以拍吻戲前都會先用漱口水漱口」，對於劇中坦露身材的戲份並不感到害羞，他笑喊：「我更害羞的是在拍攝夜店跳T-ARA《Sexy Love》的場面，那場跳舞的戲NG了很多次，明明應該很享受地熱舞，但我當時面如死灰。」

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▲▼南潤壽知道台灣可以同性結婚，盼有一天能進一步了解相關議題（圖／friDay影音提供）



《大都市的愛情法》主旨在於同志議題，南潤壽絲毫沒有猶豫就接演，「這是我始終在關注的議題，也是終究得解決的問題。」盼望透過作品帶動社會風氣的變化，也希望展現身為演員不同的多元度，本劇在曼谷、首爾2城市取景，但恰好台灣是首個通過同性婚姻，他表示：「如果有機會拍台北單元，當然會去。我認為拍攝前必須了解當地的文化和禮節，台灣在酷兒文化方面走在亞洲前方，有機會的話想更進一步了解。」

南潤壽以模特兒身份出道，過去接觸過許多同志，他直言：「我是努力不對同志抱持偏見的人，在拍攝作品的過程中，我始終認為同志族群和我沒什麼不同，所以能夠自然地接納他們！」

▲▼南潤壽接下《大都市的愛情法》並不害怕負評。（圖／friDay影音提供）



只不過，《大都市的愛情法》初期播出時在南韓引起非常大的討論，甚至遭到負面輿論批評，南潤壽理性回答：「雖然每個人的文化和生活方式都不同，但我認為留下髒話或負面留言都是不對的行為。我不會被負面留言或訊息動搖，我的信念不會被這種東西擊潰。一樣都是愛，只是表現方式不同而已。希望這個世界的所有人都能彼此體諒與尊重。」《大都市的愛情法》現在friDay影音全集上架。