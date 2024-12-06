為點歌和林襄站椅子！李芷霖「太喜歡周杰倫」　致歉第一句引反彈

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫「嘉年華」演唱會首場在台北大巨蛋熱鬧登場，然而藝人林襄和李芷霖在點歌環節站在椅子上且使用閃光燈拍攝，影響後方觀眾觀賞體驗，爭議聲浪不斷升高。李芷霖於事件後公開發文道歉，強調將深刻檢討自身行為。

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）



一名網友在社群平台抱怨：「以為今天是來看周杰倫，結果完全被站在椅子上的林襄和她朋友擋住，還開閃光燈錄影，坐在她們後面的我們眼睛都快瞎了。」另有網友附和指出演唱會明確規定不得站在椅子上，認為這是基本的觀眾禮儀。爭議引發大量討論。

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對此，李芷霖於6日公開發文致歉：「對不起，因為前面被點到的歌迷站在椅子上，我太喜歡周杰倫為了想被他注意到，當他走來這一區的時候我太投入站起來還拿閃光燈讓你眼睛不舒服，真的很希望能被他選到可以跟我們這區的歌迷一起唱歌。」她進而解釋在這之後就馬上坐下，很抱歉忽略到後方觀眾的感受，同時也解釋沒在第一時間回覆是因為練舞行程。

▲李芷霖和林襄5日去看周杰倫演唱會。（圖／翻攝自Instagram）



然而，對於李芷霖的道歉聲明，有部分網友並不買單，有人留言「這些網紅的道歉都是先講別人也這樣做，再來說自己也只是想造福大家，瘋狂幫自己找理由跟台階，無言」。李芷霖回應：「這不是理由或藉口，我確實做錯了，也正在為此負責，向受影響的觀眾誠心道歉。」

▲▼李芷霖致歉和回應網友。（圖／翻攝自Threads）

