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林襄看周杰倫「站椅子上」挨轟素質差！違規擋人視線…深夜急道歉

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫昨日（5）登上台北大巨蛋舞台開唱，不料有觀眾在Threads發文，目擊林襄及其朋友站在椅子上，不僅遮擋視線，還不斷喊叫和開閃光燈錄影，導致後排觀眾視線受阻，素質極差，怒指出座位位置並批評「坐在她們後面眼睛都瞎掉了」。林襄深夜發文道歉。

▲▼林襄看周杰倫演唱會站在椅子上，被歌迷PO片怒斥後發文道歉。（圖／翻攝自IG）

▲▼林襄看周杰倫演唱會站在椅子上，被歌迷PO片怒斥後發文道歉。（圖／翻攝自IG）

▲林襄近距離看周杰倫演唱會，還被歌迷目擊站在椅子上。（圖／翻攝自IG）

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林襄在網友批評貼文下發表道歉聲明，針對在演唱會中造成的不便向粉絲表達歉意，開頭便用「下跪」表情符號寫道「對不起……，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」她解釋當時因為是點歌環節，自己所在的區域粉絲們都渴望被點到，能一起唱《半島鐵盒》是身為粉絲的最大願望。

▲▼林襄看周杰倫演唱會站在椅子上，被歌迷PO片怒斥後發文道歉。（圖／翻攝自IG）

▲林襄及其友人被控不斷喊叫和開閃光燈錄影，素質極差。（圖／翻攝自IG）

林襄提到，當時只詢問了後面的朋友是否可以站起來，後方朋友表示可以站起來試試，後才鼓起勇氣站起來，「但我當下沒有想到還有更多的後面的後面，所以影響到了大家，這點我感到非常抱歉。」在該環節結束後，她強調與朋友立即坐回椅子上，並表示這完全是出於對周杰倫的熱愛與一時激動。

坦承忽略了其他人的觀賞體驗，林襄再次說「是我的錯非常抱歉」，承諾未來一定會更加注意自己的行為，也希望能得到大家的諒解。而最後也向所有受到影響的觀眾道歉：「真的很對不起。」整篇發文就道歉5次。

▲▼林襄看周杰倫演唱會站在椅子上，被歌迷PO片怒斥後發文道歉。（圖／翻攝自IG）

▲林襄發文道歉，用了下跪表情符號。（圖／翻攝自IG）

根據周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會注意事項提醒，演出期間確實提及「全場禁止站立於椅子上觀賞」。

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