周杰倫開唱...花籃全是天王天后等級　費玉清「直接送一顆大巨蛋」！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今（5日）起在台北大巨蛋開唱，是他睽違7年的個人演唱會，也是首個在大巨蛋開個唱的歌手，門票一票難求，可說是今年樂壇的一大盛事。而天王人緣也超好，收到的花籃一字排開詮釋天王天后等級，吸引不少進場的觀眾搶拍，其中最吸睛的，莫過於「小哥」費玉清送的賀禮。

以臺北大巨蛋等比例縮小700:1的3D列印作品，材質為玻璃纖維，上頭放了一支3D列印打造的麥克風，再加上手工貼鑽，閃耀炫目光芒，意謂周杰倫「開麥大巨蛋成功」，小哥賀卡更寫「超燃炸蛋」，為周杰倫加油打氣。

這個賀禮耗時2個多月打造完成，在昨天凌晨12點才送進大巨蛋，在經紀公司宣布周董即將於臺北大巨蛋開唱時，費玉清就開始發想賀禮，但對於這個精緻的賀禮價格，小哥經紀人不透露價錢，僅說：「兩人的交情不是用金錢衡量的，小哥衷心為杰倫喝采！」

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▲周杰倫演唱會花籃。（圖／記者蔡琛儀攝）

此外，包括張學友、劉德華、張清芳、庾澄慶、張惠妹、五月天、林俊傑、蕭敬騰、小S、吳奇隆、蕭亞軒等人都送來祝賀花籃，小S幽默寫：「倫～一個人在天花板，寂寞嗎？」並署名國際巨星小S及素人老公Mike，相當逗趣；林俊傑則寫：「To：Jay aka被天王事業耽誤的網球手，讓大巨蛋見證你音樂的震撼，Break a leg！」將緊接著周董攻大巨蛋的張惠妹也寫：「恭賀周董，強勢回歸，蛋無虛發。」署名「aMEI隨後炸蛋」。