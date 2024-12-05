多比自由了！THE BOYZ集體出走「KEVIN比YA萬歲」　韓網看PO文笑出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團THE BOYZ由IST娛樂所打造，雙方合約在5日到期，他們集體出走離開公司，同日卻爆出因商標權出現矛盾，但稍早IST娛樂回應「無償給予商標權」，真心祝賀團體的未來發展。只是，時機敏感，成員KEVIN同日卻在IG發出一張耐人尋味的照片，配圖《哈利波特》的「多比」角色，該人物經典台詞為「多比自由了」，疑似暗指合約到期一事，令大批網友看了笑出來。

▲THE BOYZ合約到期集體出走，KEVIN比YA萬歲，附上「多比自由了」。（圖／翻攝自KEVIN IG）

KEVIN於5日突然在IG發出一則限時動態，並寫下英文「waited 7 years to post this（等了7年PO這個）」，並附上《哈利波特》的「多比」角色圖案，照片裡的他還比著YA的手勢並高舉雙手，透露出愉悅的心情。

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▲THE BOYZ集體出走簽給新公司One Hundred Label。（圖／翻攝自THE BOYZ臉書）



THE BOYZ合約到期，他們現已簽給新公司One Hundred Label，只是5日驚傳前公司IST娛樂要求他們不准使用「THE BOYZ」活動，One Hundred Label方面更表示「若是協商流局，將會有更完善的方案，並以更好的名字繼續活動」，間接暗示THE BOYZ恐怕無法繼續以團名活動。

但IST娛樂又接著發出聲明表示「已經向11位成員無償提供了商標使用權利，並已經跟成員傳達此意」，否認了扣押團名一事，並表示「很感謝從2017年開始到現在無論何時都以誠懇的態度帥氣地活動的THE BOYZ，未來也會真心為他們祝福。」商標事件才因此告一段落。