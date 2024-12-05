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威廉結婚敖犬包3600元　聽到阿緯包的數字臉都綠了

記者葉文正／台北報導

TVBS《來吧！哪裡怕》即將在本周六登場，今天記者會上，威廉再度爆料敖犬去他婚宴只包3600，讓敖犬很尷尬，還笑說自己婚宴時，不收禮金，威廉則再爆阿緯包的禮金，「阿緯包8萬元。」讓敖犬笑得更尷尬，直說不要再討論這個，也說自己為包紅包還上網去查，沒想到被其他五棒拿出來當笑點。

▲《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-敖犬-莊濠全、小煜-楊奇煜、威廉、阿緯、小杰-廖允杰、王子-邱勝翊。（圖／記者周宸亘攝）

▲《來吧！哪裡怕》敖犬抱起鄭豐毅。（圖／記者周宸亘攝）

小煜則透露，自己為了盡力擺脫棒棒堂這個團體的名字，還去演音樂劇，還發EP，但威廉一通電話，自己要當偶像的機率又更小了，「因為很多事情要犧牲，尤其又假日錄影，很難看到小孩，但比想像中開心很多，小孩七歲，尤其王子這幾年也變了，變得會罵髒話。」團員間還是會相互爆料。

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▲▼《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-敖犬-莊濠全、小煜-楊奇煜、威廉、阿緯、小杰-廖允杰、王子-邱勝翊。（圖／記者周宸亘攝）

▲《來吧！哪裡怕》讓六棒再度合體。（圖／記者周宸亘攝）

威廉說自己晚上很想要去一個地方，因為敖犬玩遊戲輸了，所以請大家去按摩，而且錄影沒有火藥味，私下也一直在吃飯，基本上能合體感人肺腑，雖然會攻擊對方，說對方老，但你看敖犬請我們抓龍，說到就做到，很熱血，本來想說把人喬齊就好，後來發現要改進跟一些苦工都丟給我，其實我們酬勞都一樣。」不過他又虧敖犬去他婚宴只包3600元，阿緯則是包8萬元，讓敖犬趕緊拜託大家，說不要在這個問題上打轉了。

▲▼《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-威廉。（圖／記者周宸亘攝）

▲威廉當上奶爸。（圖／記者周宸亘攝）

敖犬日前已經跟愛妻發發登記了，他說未來婚宴會慎重舉辦，因最近太忙太累，每月幾乎有一半的時間都在錄影，又搬新家，又想趕快把大事做完，懷孕的話是走順其自然路線，會希望有好的身體狀況再懷孕，而且錄完影隔壁間就他們(指另外五棒)，所以不敢嘿咻，他包給威廉3600被虧，也立刻笑說，「我不收禮金。」但其他五棒都不相信。

小杰則表示，本來以為還要一段時間熱機，沒想到大家錄十分鐘就失控，也希藉著搶成功這些活動，帶出地方文化，其實錄影時也凸顯缺工的問題，希望去其他地方走走，希望二十周年開演唱會，明年還有音樂跟回歸舞台，從節目出身，希望觀眾跟喜歡實境節目的人再一次喜歡我們。」

王子則說，過去是競爭關係，但跟敖犬沒有不合，擔任搶旗手，但膝蓋都磨破了，至於在節目上罵髒話，王子笑說是看到他們後太失控，大家都有獎，只是我講比較特別而已。

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威廉, 棒棒堂, 王子, 阿緯, 敖犬, 小煜

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