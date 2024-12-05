ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿緯不在乎錄影那一點錢　集團營業額10億元又要展店

記者葉文正／台北報導

由棒棒堂威廉、王子、敖犬、小煜、阿緯與小杰一起主持的TVBS《來吧！哪裡怕》將在12月7日周六晚間20點播出，今日六棒一起現身開播記者會，身為點點心的老闆，阿緯爆出自己第25家餐廳即將開幕，年營收達到10億元，被其他人吐槽阿緯錄影還會請假，真的是大老闆等級。

▲▼《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-阿緯。（圖／記者周宸亘攝）

▲《來吧！哪裡怕》記者會上，阿緯提到自己的店年營業額10億元。（圖／記者周宸亘攝）

阿緯笑說，這次回歸錄影，默契有拉回當時湊在一起的畫面，「雖然我錄影時不時會請假，但都是我在請吃飯，之前也是每個月都會糾大家吃飯，有團員生日的月分也會請，總是跟大家說，去點點心幫忙宣傳就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-威廉。（圖／記者周宸亘攝）

▲威廉坦承要集合大家很困難。（圖／記者周宸亘攝）

阿緯也透露，「我們打槍過節目很多任務，有個任務還是五個人都打槍，製作人威廉不死心，自己錄別節目時去挑戰，結果嚇得要死。我們盡可能挑戰極限，我會擔心跟不上他們的速度，這種又回到的年輕感覺很不錯。

▲▼《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-敖犬-莊濠全、小煜-楊奇煜、威廉、阿緯、小杰-廖允杰、王子-邱勝翊。（圖／記者周宸亘攝）

▲朵拉被王子抱起來，羞到臉都紅了。（圖／記者周宸亘攝）

但阿緯也說，錄影時真的很後悔，「包括搶成功，推遊覽車，心裡就想為什麼要這麼做，真的很累，但玩的時候又變成另一個人。我因為工作請了一兩次請假，但錄影時真心覺得很開心，我們重視彼此友誼。」讓威廉笑說，可見情勒很有用。

▲▼《來吧！哪裡怕》TVBS原創內容發佈記者會-敖犬-莊濠全、小煜-楊奇煜、威廉、阿緯、小杰-廖允杰、王子-邱勝翊。（圖／記者周宸亘攝）

▲六棒再度合體充滿熱血。（圖／記者周宸亘攝）

阿緯也預告，下周他的《點點心》有另一間分店會開，是第25家門市，年終則是按績效發放，也有員工旅遊，公司營收是十億元，其他五棒則關說，尾牙可不可以請棒棒堂，但阿緯則說，「我們去年尾牙是請韋禮安。」竟是沒給棒棒堂情面。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

挑戰踢鏟子戴安全帽！　他自信一踩：擊中要害

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大牙宣佈離開品牌團隊！　「昔砸6位數創業」曝下一步：最在乎的事
  2. 周杰倫開唱...花籃全是天王天后等級　費玉清「直接送一顆大巨蛋」！
  3. 熊熊老公「遭捏造車禍死了」！　她見全家福被盜用傻眼：賣鬧啦
  4. 搶戒嚴軍步槍護國會！前美女主播上BBC哽咽：我害怕但無法保持沉默
  5. 周杰倫蟬聯6年「最多串流數歌手」！　BTS攻占臺灣2024歌曲榜
  6. 多比自由了！THE BOYZ集體出走「KEVIN比YA萬歲」　韓網看PO文笑出來
  7. 謝欣穎遭爆分手王柏傑「消失5天」首露面　悄悄飛離台灣了！
  8. 直擊／周杰倫開唱倒數「粉絲崩潰跪地求票」　還有人票被偷…急報警
  9. 曹西平點名眾星「應感謝瓊瑤」！　喊話：沒人家提拔你們還在爬
  10. 黃子佼遭判8個月！李怡貞斷言「他一定會上訴」揭後續訴訟關鍵

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366