阿緯不在乎錄影那一點錢　集團營業額10億元又要展店

記者葉文正／台北報導

由棒棒堂威廉、王子、敖犬、小煜、阿緯與小杰一起主持的TVBS《來吧！哪裡怕》將在12月7日周六晚間20點播出，今日六棒一起現身開播記者會，身為點點心的老闆，阿緯爆出自己第25家餐廳即將開幕，年營收達到10億元，被其他人吐槽阿緯錄影還會請假，真的是大老闆等級。

▲《來吧！哪裡怕》記者會上，阿緯提到自己的店年營業額10億元。（圖／記者周宸亘攝）

阿緯笑說，這次回歸錄影，默契有拉回當時湊在一起的畫面，「雖然我錄影時不時會請假，但都是我在請吃飯，之前也是每個月都會糾大家吃飯，有團員生日的月分也會請，總是跟大家說，去點點心幫忙宣傳就好。」

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▲威廉坦承要集合大家很困難。（圖／記者周宸亘攝）

阿緯也透露，「我們打槍過節目很多任務，有個任務還是五個人都打槍，製作人威廉不死心，自己錄別節目時去挑戰，結果嚇得要死。我們盡可能挑戰極限，我會擔心跟不上他們的速度，這種又回到的年輕感覺很不錯。

▲朵拉被王子抱起來，羞到臉都紅了。（圖／記者周宸亘攝）

但阿緯也說，錄影時真的很後悔，「包括搶成功，推遊覽車，心裡就想為什麼要這麼做，真的很累，但玩的時候又變成另一個人。我因為工作請了一兩次請假，但錄影時真心覺得很開心，我們重視彼此友誼。」讓威廉笑說，可見情勒很有用。

▲六棒再度合體充滿熱血。（圖／記者周宸亘攝）

阿緯也預告，下周他的《點點心》有另一間分店會開，是第25家門市，年終則是按績效發放，也有員工旅遊，公司營收是十億元，其他五棒則關說，尾牙可不可以請棒棒堂，但阿緯則說，「我們去年尾牙是請韋禮安。」竟是沒給棒棒堂情面。