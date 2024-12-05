韓戒嚴致「節目表大亂」13綜藝停播！　《音銀》停播1個月：專注年末

記者張筱涵／綜合報導

南韓總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴令，該命令立即引發廣播業的重大變動。根據憲法第77條，緊急戒嚴令的宣布允許政府限制新聞、出版、集會及結社自由，並導致娛樂業的多個活動、演出和採訪等被迫取消或推遲。

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）



在緊急戒嚴令宣布後，SBS停播了當時正在播出的綜藝節目《隨時相遇》，並播出了相關的新聞特報。Channel A也中斷了《鋼鐵部隊W》的播出，並轉播了速報。隨後，三大電視台（KBS、MBC、SBS）4日起也改播新聞特報，取代了原定的主要早晨節目《早安大地》、《生放送今天早晨》、《好早安》等。MBC原本4日晚間9點要播出《鄉村村長李章宇》最後一集也停播，並改為安排《100分鐘討論》特別節目。

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其餘像是《Radio Star》、《我的第二幕晴天》、《惹火的女人們：世界觀的擴展》、《You Quiz On The Block》、《Miss S3》、《我是自然人》、《現役歌王2》等也節目選擇停播。這件事情的影響到了今（5日）也未結束，5日原為播出《救救我！Home's》的時段改為特別安排的時事節目《PD手冊》。

雖然目前已經宣布解嚴，KBS、SBS、JTBC、Channel A和tvN也陸續恢復正常播出，但廣播界的相關人員表示，將密切關注形勢，並根據需要進行應對，娛樂界的各大電視台和媒體仍表示將繼續關注局勢發展，並做好隨時應對的準備。

▲南韓娛樂節目受到影響。（圖／翻攝自韓網）

另外，KBS今天宣布《音樂銀行》將停播12月13日、20日、27日以及明年1月3日的集數，相關人士表示是為了專注於年末頒獎典禮。