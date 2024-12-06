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彩蛋藏22年！《魔戒》前傳揭聖盔谷傳奇　每日破天荒合作

記者蕭采薇／台北報導

全球狂賣29億美金票房的魔戒系列電影，即將於今年聖誕節迎來新作《魔戒：洛汗人之戰》，該片為知名《魔戒》三部曲的正宗前傳，故事講述洛汗王國在赫拉公主的帶領下，於逆境中精彩突圍、顛覆王室鬥爭的精彩一戰。

▲《魔戒：洛汗人之戰》。（圖／華納提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》劇情圍繞在傳奇洛汗國王聖盔鎚手（右），與聖盔之女赫拉公主（左）之間。（圖／華納提供）

《魔戒：洛汗人之戰》由金獎導演彼得傑克森擔綱監製，片中許多細節都與魔戒系列相互呼應，特別是戰爭發生地正是《魔戒二部曲：雙城奇謀》最終大戰的「聖盔谷」，這次終於在《魔戒：洛汗人之戰》揭開此堡壘的傳奇面紗，猶如埋藏22年的重要彩蛋，勢必讓魔戒迷看得大呼過癮。

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在《魔戒》三部曲中，最知名的戰役莫過於《魔戒二部曲：雙城奇謀》中的「聖盔谷之戰」，亞拉岡與洛汗王等人抱著必死決心死守聖盔谷，與半獸人軍團展開血戰，至今仍是許多觀眾心中最精采的魔戒篇章。

▲《魔戒：洛汗人之戰》。（圖／華納提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。（圖／華納提供）

然而，聖盔谷其實原名「號角堡」，因為發生《魔戒：洛汗人之戰》的決死圍城戰後，聖盔與其女赫拉公主創下許多驚人的豐功偉業，因此才獲得聖盔谷的美名。這場戰役雖在托爾金筆下的篇幅不多，在監製彼得傑克森所率領的電影團隊努力下，讓這段可說是改變王國歷史的重要轉捩點，以前所未見的手繪動畫形式躍上大銀幕。

《魔戒：洛汗人之戰》故事發生在《魔戒》三部曲的183年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手(布萊恩考克斯 聲演)的家族故事。聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫(盧克帕斯夸尼洛 聲演)為了替父親報仇，背叛洛汗王國展開突襲，迫使聖盔王與人民離鄉背井，躲進遠古要塞號角堡中。

▲《魔戒：洛汗人之戰》。（圖／華納提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》赫拉公主於逆境中突圍的精彩一戰。（圖／華納提供）

被沃夫大軍逼著只能苦守堡壘。無路可退的洛汗王國，在聖盔之女赫拉公主(蓋亞懷斯 聲演)帶領下，展開撼動歷史的背水一戰。《魔戒：洛汗人之戰》的故事為中土世界歷史上舉足輕重的一場戰役，同時也是《魔戒》三部曲最重要的開端，《魔戒：洛汗人之戰》將於12月25日 英日文版同步上映。

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